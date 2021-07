Nothing Ear (1) officieel gelanceerd: High-end functies voor 99 euro

Carl Pei, voormalig oprichter van OnePlus, heeft enige tijd geleden het bedrijf Nothing opgericht. Het eerste product van het bedrijf is vandaag gelanceerd. Een set draadloze oordoppen met veel high-end technologie voor een prijs van 99 euro.

OnePlus stond vanaf de oprichting bekend om de uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Je kreeg high-end functies voor een veel lager bedrag dan bij de concurrenten. Tegenwoordig zijn de smartphones helaas veel duurder geworden, maar OnePlus-oprichter Carl Pei doet het nu opnieuw met draadloze oordoppen. De Nothing Ear (1) is het eerste product van het bedrijf.

Transparant en ANC

De Nothing Ear (1) valt direct al op door het transparante design voor zowel de oordoppen als de oplaadcase. Ze beschikken over een krachtige 11.6 mm driver, active noise cancellation, tot 34 uur luisteren en geluid getuned door de audiofielen van Teenage Engineering. De oordoppen wegen slechts 4,7 gram per oordop en Nothing heeft veel tijd en aandacht gestopt in het comfort om druk op het oor te verminderen in combinatie met de drie verschillen liquid siliconen tips. Hierdoor moeten deze oordoppen altijd passen.

Je kunt vier uur luisteren met ANC aan en 5,7 uur met ANC uit. Via een volledig opgeladen oplaadcase kun je tot 34 uur muziek luisteren. Draadloos opladen middels Qi-technologie behoort ook tot de mogelijkheden.

De Nothing Ear (1) beschikt over Clear Voice Technologie en drie microfoons. Telefoongesprekken moeten dus geen probleem zijn. Je stem moet zelfs helder blijven klinken met windsnelheden tot 40 kilometer per uur om je heen. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.2 en SBC en AAC codecs. De draadloze oordoppen zijn ook bestand tegen zweet en water met een IPX4-rating. Via de Ear (1)-app (iOS en Android) heb je toegang tot equalizers om het geluid naar wens af te stellen, kun je de aanwezige touchbediening aanpassen en kun je deze oordoppen terugvinden wanneer je ze kwijt bent.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Ear (1) verschijnen in 45 landen, waaronder in de Benelux. Via de website van Nothing kun je ze vooruitbestellen. Vanaf 31 juli worden ze geleverd. Vanaf 17 augustus zijn ze ook verkrijgbaar bij andere winkels en webshops. Je koopt deze draadloze oordoppen voor 99 euro.