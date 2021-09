JBL kondigt drie setjes oordoppen aan, waaronder Reflect Flow Pro

De JBL Reflect Flow Pro-oordopjes hebben het zogenaamde Powerfin-ontwerp. Dat moet zorgen voor een veilige en comfortabele pasvorm. De accu in deze set oordoppen gaat tot dertig uur mee. Je hebt dus genoeg tijd om te sporten.

Adaptive noise cancelling houdt veel geluiden buiten, terwijl Smart Ambient juist geluiden doorlaat. De eerste optie is handig voor mensen die in een sportschool sporten, terwijl optie twee fijn is voor iedereen die buiten actief is. De zes microfoons zorgen voor een goede verstaanbaarheid tijdens bellen of in vergaderingen, ook wanneer je vol in de wind staat (zo luidt althans de belofte). Daarnaast is er een ip68-bescherming tegen zweet, regen en stof. Verder kun je de Google Assistent of Amazon Alexa oproepen middels een stemcommando.

De JBL Reflect Flow Pro is vanaf september 2021 verkrijgbaar via jbl.nl en de grote retailers voor 179 euro in de kleuren zwart, blauw, wit en roze.

Kenmerken:

Adaptive noise cancelling met Smart Ambient;

Tot 30 uur speeltijd met Qi-compatibel draadloos opladen;

Snel opladen (10 minuten opladen = 1 uur speeltijd);

Ip68 golfbestendige bescherming;

6,8 mm drivers leveren JBL Signature Sound;

TWS Powerfin veilige pasvorm;

6-micstechnologie, twee beamforming microfoons plus een derde voor windonderdrukking op iedere oordop;

Directe toegang tot Google-stemassistent via Hot Word-activering;

Bluetooth 5.0;

Google Fast Pair;

Dual Connect + Sync;

Instelbare aanraakbediening;

Compatibel met JBL Headphones-app

JBL Tune 230NC en 130NC

De JBL Tune 230NC-oordopjes beschikken over “loepzuiver JBL-basgeluid”. De 5,8mm driver levert geluid via een draadloze verbinding. Deze oordopjes zijn perfect voor als je veel onderweg bent: vier microfoons zorgen voor heldere, duidelijke gesprekken terwijl de nieuwe oordopjes het ontwerp van hun voorganger behouden. De siliconen oordopjes zorgen voor een stevige pasvorm en ultieme basprestaties. Met een totale afspeeltijd van veertig uur hoef je nooit zonder muziek of podcast te zitten en met de snellaadfunctie kun je met slechts tien minuten laden alweer een uur vooruit.

De JBL Tune 230NC is vanaf oktober 2021 verkrijgbaar via dezelfde site en de grote retailers voor 99 euro in de kleuren zwart, wit, blauw en beige.

Kenmerken:

Active noise cancelling;

Veertig uur afspeeltijd;

Snelladen (10 minuten opladen = 1 uur afspeeltijd);

Ipx4 water- en zweetbestendig;

5,8mm drivers met JBL Pure Bass-geluid;

TWS-stokvorm;

4-mic technologie voor heldere, duidelijke gesprekken (2-mic op elk oordopje);

Ingebouwde Google- en Alexa-spraakassistenten;

Bluetooth 5.2;

Smart Ambient en Fast Pair;

Dual Connect + Sync;

Aanraakbediening;

Compatibel met JBL Headphones-app.

Met 10 mm drivers levert de nieuwe JBL Tune 130NC urenlang basgeluid. Deze oordopjes bieden actieve ruisonderdrukking aan voor extra concentratie en tot veertig uur gecombineerde afspeeltijd. Dankzij vier microfoons is je stem kraakhelder tijdens gesprekken.

De JBL Tune 130NC is vanaf oktober 2021 verkrijgbaar zijn via de officiële en de grote retailers voor 99 euro in zwart, wit en blauw.

Kenmerken: