Teufel BOOMSTER krijgt speciale AC/DC Edition

De Teufel BOOMSTER krijgt een speciale editie ter ere van het 50-jarig podiumjubileum van de legendarische rockband AC/DC. De bluetoothspeaker en DAB+-radio hebben wij in 2021 uitgebreid getest en we waren onder de indruk van het prachtige retro design en het volwassen en gedetailleerd geluid. Deze versie krijgt nu dus een speciale editie in het teken van AC/DC met de Teufel BOOMSTER AC/DC Edition.

De Teufel BOOMSTER AC/DC Edition is verkrijgbaar in een beperkte oplage, is officieel gelicenseerd en heeft een groot AC/DC-logo op de voorzijde, de handgreep en het logo met bliksemschicht op de zijkant. Volgens de Berlijnse fabrikant is de speaker voorzien van stoot- en slijtvaste prints, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat het logo na verloop van tijd minder zichtbaar wordt.

In de basis is het nog altijd dezelfde BOOMSTER. Het is een krachtige geluidssysteem met een echte subwoofer en twee extra passieve membranen voor diep en nauwkeurig basgeluid. De speaker weegt 3,75 kilo en de batterij gaat tot 18 uur mee. Je kunt zelfs je smartphone opladen via de powerbankfunctie. Bovenop vind je knoppen voor voorkeursstations en het volume. Ook is de bluetoothspeaker voorzien van een telescoopantenne in retrostijl voor de ontvangst van analoge en digitale radio.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel BOOMSTER AC/DC Edition is per direct verkrijgbaar zolang de voorraad strekt voor een prijs van 369,99 euro via www.teufelaudio.nl.