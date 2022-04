Review: Teufel Ultima 40 Active luidsprekers en Dual 400 USB platenspeler

Geen extra apparatuur vereist

De Ultima 40 bestaat in passieve versie (een extra versterker is vereist) of een actieve versie (alles is ingebouwd). Het is die laatste versie die we ontvangen. Verdere aankopen zijn niet vereist om geluid te krijgen, gewoon de stekker in het stopcontact steken. Een eerste groot voordeel is dat er minder plaats wordt ingenomen én dat er minder kabels in de woonkamer rondslingeren. Al moeten we dat wel een beetje relativeren. De Ultima 40 Active-speakers zijn forsere zuilen met een behoorlijke diepte. Vooral in hun zwarte uitvoering – er is een witte en zwarte editie – zijn ze echt wel héél aanwezig in onze woonkamer met witte muren en lichte houten vloer. Het is nogal een contrast met de piepkleine Deense System Audio Air 1 die ervoor getest werd. Met en zonder rooster levert visueel trouwens een enorm verschil op. Mét krijg je twee strakke en nette zuilen, zonder kijk je op een indrukwekkende collectie drivers en een glanzende voorkant. Het ziet meteen heel wat technischer uit, voor onze Scandinavisch geïnspireerde woonkamer té.

Bovendien kiest Teufel voor een semi-actieve aanpak. Een van de twee speakers is actief en bijgevolg loopt er een luidsprekerkabel naar de tweede, passieve speaker. Om het even heel exact uit te drukken: je ontvangt een Ultima 40 Active MK2 en een passieve Ultima 40 MK3. Hoe dan ook, je hebt dus maar één stopcontact nodig, maar er is dus wel een (meegeleverde) dunne luidsprekerkabel die je moet verstoppen. Hou er ook rekening mee dat er een cinchkabel loopt van de draaitafel naar de actieve van de twee speakers. Je krijgt er eentje van een redelijke lengte, maar omdat de Dual een versterkt signaal uitstuurt mag je gerust een langer exemplaar aanschaffen. Geluidstechnisch is het interessant om een platenspeler niet al te dicht bij een speaker te plaatsen – en misschien vind je het wel leuker om je draaitafel centraal op een tv-meubel te plaatsen.