Atohm Audio Show Bender Hifi

Maak je agenda vrij en kom aanstaande zaterdag 2 maart naar Bender hifi aan de Steenstraat 54 in Arnhem, zodat je uitgebreid zelf een oordeel kan vormen over hoe mooi de Atohm GT serie klinkt en laat jezelf muzikaal volledig onderdompelen.

Er zijn doorlopend demonstraties in onze mooie luisterruimtes, want van de Atohm GT serie heeft Bender hifi de Atohm GT1-HD, GT2-HD en GT3-HD in drie opstellingen aangesloten in perfecte harmonie met onder andere Cambridge Edge, Kora en Silent Angel. Samen met Dennis Schluter van Dimex en het Bender hifi team zorgen we voor prachtige demonstraties. We vertellen je graag meer over de gloednieuwe Atohm GT serie en laten je muzikaal uitgebreid kennis maken met deze mooie luidsprekers. Uiteraard zorgt Bender hifi voor koffie en thee, want gastvrij zijn is voor ons erg belangrijk.

Harald Strik, onze muziekbelevingsspecialist en eigenaar Bender hifi over de Atohm GT-serie: “Ik vind deze luidsprekers er mooi uitzien met een hoog niveau qua afwerking en dat spreekt me echt aan. Ook de mooie, natuurlijke diepe klank wil ik graag nadrukkelijk benoemen. Daarnaast zijn ze door de prijs/kwaliteit-verhouding een mooie aanvulling in ons assortiment!”

Goede bereikbaarheid

Bender hifi is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Vanaf het station Arnhem Velperpoort is het 250 meter lopen naar Bender hifi. In de Steenstraat is parkeergelegenheid en vanaf parkeergarage Velperpoort en parkeergarage Musis is het 250 meter lopen.