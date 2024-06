Teufel introduceert STEREO L 2 actieve vloerstaande speakers

Gemak staat hoog in het vaandel bij de Teufel STEREO L 2. Uitpakken, opstellen en binnen een paar minuten geniet je van muziek, aldus de Berlijnse fabrikant. De actieve speakers zijn voorzien van een 3-kanaals systeem met SCA coaxiaalchassis en drie kevlar wok woofers met een lange driver. Samen moet het systeem zorgen voor een overweldigende ruimtelijkheid met loepzuivere middentonen en een volle bas. Elke box is voorzien van drie Class D-versterkers met een totaal vermogen van 190 watt RMS per luidspreker

Beide speakers zijn zowel draadloos als met kabels met elkaar te verbinden. Je kunt draadloos muziek streamen via AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect en TuneIn. Ook is er ondersteuning voor bluetooth. Qua aansluitingen vind je een stereo cinch-ingang voor alle gangbare afspeelapparatuur. Je kunt dus je platenspeler aansluiten, maar via de optische digitale ingang ook een televisie. Ook is er een ethernet-aansluiting voor wanneer je liever geen wifi gebruikt.

De Teufel STEREO L 2 ondersteunt de Teufel Home-app. Hier vind je een equalizer om het geluid naar wens aan te passen, maar ook kun je hier makkelijk internetradio luisteren via TuneIn en vind je de voorkeursinstellingen. De primaire speaker heeft daarnaast een bedieningspaneel dat oplicht wanneer je dichtbij komt. Hier vind je onder andere knoppen voor het volume, afspelen/pauzeren en keuzeknoppen die je zelf kunt programmeren voor radiozenders of je favoriete Spotify-playlists.

De nieuwe vloerstaande speakers van Teufel hebben een behuizing van FSC gecertificeerd hout, een stofkap van gerecyclede vezels en een oppervlak afgewerkt met schuurlak. Het zijn de opvolgers van de Teufel STEREO L uit 2018.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel STEREO L 2 is per direct verkrijgbaar in een witte of zwarte uitvoering voor 1.999,99 euro via de website van Teufel.