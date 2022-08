Review: Argon Audio Forte A5 MKII – Beter in stereo

Eigen aanpak

Langs de voorkant lijken de Forte A5 MKII-speakers klassieke luidsprekers. Het zijn echter actieve modellen, met alle aansluitingen en de versterking ingebouwd. Je hebt dus verder geen apparatuur nodig om er geluid uit te krijgen. Dat trekt toch wel veel muziekliefhebbers aan, wat verklaart waarom er recent zowel gelijkaardige alles-in-één producten verschenen. Denk dan aan de EQUI-lijn van DALI, Dynaudio’s Focus-speakers of de LS50 Wireless II van KEF. De rode draad bij al die producten is dat ze hifi-speakers actief maken en ze als stereopaar aanbieden. Twee losse speakers zijn namelijk veel beter geschikt om muziek in stereo weer te geven. Vanuit één toestel, zelfs met aparte speakers of drivers voor links en rechts, is het heel moeilijk om echt een soundstage te creëren en de ervaring te geven van een artiest op een podium. Of geluidseffecten in een film links en rechts van het scherm positioneren, ook dat is moeilijk.

De Forte A5 MKII wijken wel af van rivalen van KEF en co door een eenvoudiger concept te bieden. Wat zich op zijn beurt vertaalt in een zachter prijskaartje, daar je voor veel rivalen meerdere duizenden euro’s moet neertellen. Wat betekent eenvoudig nu? Zo is er geen draadloze verbinding tussen de twee Forte-speakers, maar leg je een kabel tussen het tweetal. Deze is meegeleverd en bezit een lengte van ongeveer vijf meter. De bediening gebeurt bovendien volledig via de afstandsbediening. Er is geen app voor je telefoon en geen display of knoppen op de speakers zelf.