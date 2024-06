Teufel en Fender brengen ROCKSTER-serie in nieuw jasje uit

Onder het motto ‘Here to be heard’ hebben Teufel en gitaarmerk Fender de krachten gebundeld. Drie speakers van Teufel in de ROCKSTER-serie, namelijk de AIR 2, CROSS en de GO 2 zijn vanaf nu in een speciaal jasje verkrijgbaar. De serie staat bekend als de ‘Fender x Teufel ROCKSTER’. De drie speakers zijn zowel thuis als onderweg te gebruiken. Ze zijn voorzien van het Fender-logo en in nieuwe kleuren, waardoor deze speakers in ieder geval qua uiterlijk ook ineens als gitaarversterker van Fender door kunnen gaan. Het is tevens de eerste keer dat de bluetoothspeakers van Teufel ook in de Verenigde Staten beschikbaar zijn.

De Fender x Teufel ROCKSTER-serie

De Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 is verkrijgbaar voor een prijs van 699,99 euro. De partyspeaker is speciaal ontwikkeld voor live evenementen en voor gebruik op podia. Dankzij de krachtige accu kan de speaker urenlang muziek ten gehore brengen op het hoogste volume. Je kunt er zelfs je gitaar op aansluiten.

De Fender x Teufel ROCKSTER CROSS is verkrijgbaar voor een prijs van 349,99 euro. De ROCKSTER CROSS is tegen spatwater beveiligd en biedt volgens Teufel een perfecte combinatie van draagbaarheid en krachtig stereogeluid. De Dynamore-technologie van Teufel zorgt voor een bijzonder breed klankbeeld. Een originele gitaarriem van Fender doet dienst als draagriem voor optimaal comfortabel transport.

De Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 is verkrijgbaar voor een prijs van 149,99 euro. Dit is de kleinste van de drie modellen en is voorzien van een stootvaste behuizing. Ondanks zijn compacte vorm biedt de speaker volgens Teufel een volle bas en een breed klanktapijt. Ook Dynamore-technologie voor een rijk stereobeeld is hier aanwezig. De speaker biedt stof- en waterbescherming van IP67-klasse en blijft daardoor ongedeerd tijdens zware regenbuien of bij een val in het zwembad.

De speakers zijn per direct verkrijgbaar via de website van Teufel.