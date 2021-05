Review: Philips Fidelio B97 soundbar – Dolby Atmos met slimme satellieten

Veel plaatsingsmogelijkheden

Dat de Fidelio B97 een lang ding is, hadden we al vermeld. Je gaat er zeker rekening mee moeten houden bij het plaatsen op een meubel. Dit is een ‘echte’ Dolby Atmos- en DTS:X-soundbar, uitgerust met veel speakers of drivers. Door het design merk je dat niet zo, maar ze zijn er wel. Er zijn ook twee drivers bovenaan aangebracht die het geluid uit de hoogtekanalen verspreiden. Daarnaast zijn er speakers die helemaal naar links en rechts wijzen. Dit is dus echt wel een soundbar die je vrij op een meubel moet plaatsen, liefst een stukje voor het scherm en met geen ornamenten ernaast. Muurmontage kan trouwens ook, al lijkt dat ons altijd een beetje onhandig bij soundbars met afneembare speakers. Bij ons testtoestel moesten we ook altijd wat harder trekken om ze los te koppelen, daar zouden we ons toch ongemakkelijker bij voelen als het ging om een toestel aan de muur.

De draadloze subwoofer is een groot, rechtopstaand dingen met veel vermogen. Zoals wel vaker bij soundbars moeten we opmerken dat deze sub best vooraan bij het scherm wordt geplaatst. Dat is ook precies wat Philips aanraadt. Hiervan afwijken is geen goed idee, want er komen toch veel hoge frequenties uit de subwoofer.

Een slim idee bij de satellietspeakers is niet alleen dat je de kappen plaatst zodat ze strakker ogen, maar ook dat er voetjes aanwezig zijn zodat je ze goed kunt neerzetten. Bij deze types speakers is het soms gissen hoe je ze correct moet gebruiken, maar de bedoeling is dus dat deze satellieten worden rechtgezet zoals een boek en met een smalle zijde naar je gericht. Maar platgelegd kan ook, zolang die smalle zijde richting je oren wijst. Op basis van onze tests zouden we zelfs die neerliggende positie adviseren.

Je kunt de draadloze speakers links en rechts van je zitplaats parkeren. En dat is wel handig. Waar sommige vergelijkbare soundbars vereisen dat je deze rearspeakers echt achter je plaatst of zoals Dolby het voorschrijft op 130-150° ten opzichte van jouw zitplaats, kun je de B97-speakers op 90-110° graden plaatsen. Dat is wel praktisch in een woonkamer waar de sofa tegen de muur staat. Helemaal positief is dat Philips alles meelevert om de draadloze speakers permanent aan de muur te hangen.