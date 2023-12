Specificaties Samsung Galaxy S24-serie lekken uit

De bekende smartphonelekker Evan Blass toonde de specificaties op X, maar deze zijn inmiddels weer offline gehaald.. Het lijkt te gaan om de officiële specificatiesheet met informatie over het scherm, de chipset, geheugen en opslag, batterij en de camera’s. We krijgen wederom drie verschillende toestellen in de nieuwe Galaxy S24-serie, namelijk de reguliere S24, de S24+ en de S24 Ultra. Het zijn de opvolgers van de Samsung Galaxy S23-serie (zie foto header) van eerder dit jaar.

De Samsung Galaxy S24 krijgt een amoled-scherm van 6,2-inch. Het toestel krijgt 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh. De Samsung Galaxy S24+ heeft met 6,7-inch een groter amoled-scherm. Je beschikt met dit toestel over 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij is met 4.900 mAh ook een stukje groter. De Samsung Galaxy S24 Ultra tenslotte heeft het grootste scherm van 6,8-inch. De geheugenconfiguraties zijn identiek aan het Plus-model, maar de batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh.

Alle drie de smartphones zouden gaan beschikken over de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, maar het is nog onduidelijk of de toestellen ook met deze chipset naar Europa komen of dat we hier met een Exynos-chipset te maken krijgen. Opvallend is verder de hoofdcamera van 200 megapixel op de S24 Ultra. Dit toestel beschikt verder over een telefotocamera van 10x en 100x Space Zoom. De beide andere toestellen krijgen een hoofdcamera van 50 megapixel met 3x telefoto en 10x Space Zoom. Een andere bekende lekker, Ice Universe, heeft de eerste afbeeldingen getoond van de Plus en de Ultra die je boven en onder deze alinea kunt vinden.

Onthulling op 17 januari

Samsung gaat de nieuwe smartphones officieel onthullen op 17 januari, dus dan kunnen we je meer vertellen over de overige specificaties en de prijs.