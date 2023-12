Doe mee en win een Ring Stick Up Cam Pro!

Een compacte en veelzijdige camera met handige functies – dat is de Ring Stick Up Cam Pro. De nieuwste toevoeging aan het assortiment van Ring is zowel geschikt voor binnen als buiten. Met functies zoals 3D-bewegingsdetectie en vogelperspectief kun je deze camera ideaal buitenshuis installeren om je woning vanuit alle mogelijke hoeken in de gaten te houden, zelfs vanuit de lucht. Zo kun je de pakketbezorger dankzij tweerichtingsspraak instructies geven waar het pakketje neergelegd mag worden, terwijl je zelf op kantoor, vakantie of gewoon thuis bent. Liever meldingen ontvangen van beweging in specifieke zones? Ook dat kan met de Ring Stick Up Cam Pro. Het kleine en slanke design is niet alleen een lust voor het oog, maar maakt de camera ook makkelijk te installeren op verschillende plekken.

Handig is dat je alle Ring apparaten kunt koppelen in de app en hiermee vanuit één centraal punt kunt bedienen, of het nu gaat om een alarmsysteem, beveiligingscamera of video deurbel.

Dit is de Stick Up Cam Pro:

Beveiligingscamera op batterij voor binnen en buiten, flexibele plaatsingsmogelijkheden;

1080p HDR-video met nachtzicht in kleur;

3D-bewegingsdetectie zorgt voor meldingen die verfijnder en nauwkeuriger aangeven wat er in en om je woning gebeurt;

Met zicht vanuit vogelperspectief bekijk je specifieke zones gemakkelijk vanuit de lucht;

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit;

Ter waarde van €179,99 (batterij & plugin versie).

