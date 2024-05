Dyson introduceert Dyson WashG1 elektrische dweil

Hydratatiecontrole

De Dyson WashG1 is ontworpen met hydratatiecontrole tijdens gebruik, waardoor consumenten het vereiste hydratatieniveau kunnen selecteren op basis van het type vuil, de vloer of persoonlijke voorkeur. De lage, gemiddelde en hoge modi werken elk continu zodra ze zijn geselecteerd, om respectievelijk een hoger hydratatieniveau te bieden. Elke modus beschikt ook over drie extra gevoeligheidsinstellingen, zodat eigenaren deze kunnen afstemmen op hun individuele schoonmaakbehoeften. Een aparte boost-modusknop zuivert elke borstel met de maximale hoeveelheid hydratatie wanneer hij wordt ingedrukt, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en opgedroogde vlekken.

De borstels bestrijken de volledige breedte van de vloerzuigmond, waardoor reinigen van rand tot rand, tot in de hoeken, mogelijk is. De Dyson WashG1 is ontworpen met twee motoren die in elke microvezelborstel zitten en in tegengestelde richtingen draaien, zodat ze in beide richtingen reinigen.

Voor een optimale wendbaarheid hebben de ingenieurs van Dyson elke motor zo afgesteld dat deze met een consistente snelheid draait in overeenstemming met de geselecteerde hydratatiemodus, waardoor de machine moeiteloos over de vloer kan glijden terwijl het simultaan schoonmaakt. Dankzij de technologie van de Dyson Omni-glide zorgen de zwenkwielen voor extra balans en gewichtsondersteuning, terwijl de lage hoogte van de vloerzuigmond ervoor zorgt dat het gemakkelijk onder meubels kan reiken.