DALI presenteert nieuwe RUBIKORE-luidsprekerserie

Geïnspireerd door het vlaggenschipmodel DALI KORE, introduceert DALI de nieuwe RUBIKORE-serie. Deze serie maakt gebruik van technologieën zoals de Clarity Cone technologie, SMC-drivers, SMC-KORE inductoren, hybride tweetermodules met een innovatieve Low-Loss-Dome-tweeter en Continuous-Flare-basreflexpoorten. De luidsprekers zijn beschikbaar in afwerkingen zoals hoogglans zwart, hoogglans maroon, natuurlijk walnoot en hoogglans wit.

Evolutie via KORE-technologie

De serie kenmerkt zich door de innovatieve Clarity Cone-technologie in de bas-/middentoon drivers. Deze membranen zorgen voor een natuurlijke helderheid in het middentoonbereik zonder enige kunstmatige kleuring. Gecombineerd met DALI’s SMC-aandrijfsystemen bieden deze drivers minimale vervorming en optimale prestatie-efficiëntie. De modellen RUBIKORE 8 en 6 tillen de zuiverheid van het geluid nog een niveau hoger met SMC KORE-kernen in hun crossovers, die signaalverlies verminderen. Elk model in de serie is ook uitgerust met Mundorf-condensatoren.

De behuizingen van RUBIKORE 2, 6 en 8 zijn voorzien van Continuous Flare Reflex Ports, ontworpen om de efficiëntie te maximaliseren en turbulentie en ruis te minimaliseren. Geïnspireerd door de DALI KORE EVO-K Hybridtweeter, introduceert de serie eveneens een nieuwe Low-Loss Dome tweeter die zonder ferrofluid werkt, voor een ongekend heldere weergave in het hoogfrequentiebereik.

Akoestische prestaties

De papier- en houtvezel Clarity Cone technologie SMC-bas-/middentoon drivers zijn ontworpen om een echt muzikale ervaring te bieden. De synergie tussen de DALI Hybridtweeter en de bas-/middentoon drivers resulteert in uitzonderlijke detailrijkdom en helderheid in de hoge frequenties. Hierdoor blinkt de RUBIKORE-serie uit met een ontspannen, breed verspreidende klank die zowel verliesarm als geoptimaliseerd is voor versterkers.

Handgemaakt door DALI

De luidsprekers van de RUBIKORE-serie zijn een toonbeeld van de rijke Deense traditie in fijn timmerwerk en meubelmakerij. Elke luidspreker in de RUBIKORE-serie wordt met de hand vervaardigd en geassembleerd door DALI in Denemarken. Met een sterke focus op lokale componenten en expertise, versterkt elke RUBIKORE-luidspreker de trots op hun Deense herkomst en design.

RUBIKORE 8 & RUBIKORE 6

De nieuwe RUBIKORE 8 en RUBIKORE 6 zijn vloerstaande luidsprekers die gebruikmaken van geavanceerde technologieën, geïnspireerd door de DALI KORE-serie. De RUBIKORE 8 is uitgerust met drie nieuwe 6½-inch SMC dubbelmagneet drivers met papier- en houtvezel Clarity Cone, terwijl de RUBIKORE 6 gebruikmaakt van twee van deze innovatieve drivers. Deze Clarity Cone-membranen leveren een natuurlijke helderheid in het middentonenbereik zonder enige kleuring. Dankzij de DALI SMC-aandrijvingen worden vervorming en verliezen geminimaliseerd.

Beide modellen gebruiken SMC KORE kernen in hun crossover-circuits om signaalverlies aanzienlijk te reduceren. Ze zijn ook uitgerust met Continuous-Flare reflexpoorten die de efficiëntie maximaliseren en tegelijkertijd turbulentie en geluid minimaliseren. De serie bevat de nieuwe Low-Loss-Dome tweeter, geïnspireerd door de EVO-K hybride tweeter van de DALI KORE, die zonder ferrofluid werkt voor een ultieme resolutie in hoge frequenties.

De RUBIKORE 8 biedt een ontspannen, breed verspreidend geluid dat ideaal is voor grote ruimtes, terwijl de RUBIKORE 6 perfect past in middelgrote tot grote kamers, met een compact design dat grote flexibiliteit in opstelling biedt voor zowel stereo- als thuisbioscoopsystemen.

RUBIKORE 2

De RUBIKORE 2 is een compacte boekenplankluidspreker die de geavanceerde technologie en prestaties van de DALI KORE-serie in een kleiner formaat brengt.

Speciaal ontworpen om high-end geluidskwaliteit te leveren in kleinere ruimtes, beschikt de RUBIKORE 2 over een nieuwe 6½-inch SMC dubbelmagneet driver met papier- en houtvezel Clarity Cone en een door DALI ontwikkelde ultraverliesarme, lichte Dome-tweeter. Deze combinatie zorgt voor een uitzonderlijke geluidskwaliteit die breed verspreidt en verliesarm is, ideaal voor zelfs de kleinste kamers.

RUBIKORE ON-WALL

De RUBIKORE ON-WALL vertegenwoordigt DALI’s principes van lage verliezen en brede verspreiding in een elegant, wandgemonteerd design met ongekende veelzijdigheid. Deze luidspreker is ideaal voor zowel traditionele stereo- als thuisbioscoopopstellingen en excelleert in het leveren van achtergrondgeluiden én in het onderdompelen van luisteraars in hun favoriete muziek of films. Uitgerust met een 6½-inch SMC dubbelmagneet driver met papier- en houtvezel Clarity Cone en een draaibare DALI Hybrid-tweeter, levert de RUBIKORE ON-WALL een opmerkelijk verliesarm, versterkeroptimaal en breed verspreidend geluid voor een breed scala aan toepassingen, waaronder stereo-, center- en surroundkanalen.

De innovatieve draaibare tweetermodule van de RUBIKORE ON-WALL combineert een 29 mm lichte Soft-Dome-tweeter met een 17 x 45 mm planaire tweeter voor een opmerkelijke weergave van hoge frequentie details. De lichte en wendbare spreekspoel en het membraan van de Dome-tweeter zorgen voor uitzonderlijke helderheid, zelfs bij lage frequenties. Tegelijkertijd excelleert de planaire tweeter in het vastleggen van fijne details en het bieden van een brede verspreiding van hoge frequenties. De draaibare tweeterblende maakt flexibele plaatsing mogelijk voor stereo-, center-, of surroundkanaaltoepassingen.

RUBIKORE CINEMA LCR

De RUBIKORE CINEMA vertegenwoordigt de top in DALI’s thuisbioscoopluidsprekers. Deze veelzijdige LCR-oplossing levert hoogwaardige geluidsprestaties voor de linker-, midden- en rechterkanalen in thuisbioscoopsystemen. Ontworpen met zowel een compacte boekenplank- als vloerstaande behuizing en uitgerust met een draaibare DALI Hybrid-tweeter, kan de RUBIKORE CINEMA zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Dit biedt de flexibiliteit om dezelfde luidspreker te gebruiken voor zowel de front- als center-toepassingen, waardoor een naadloze en meeslepende thuisbioscoopervaring ontstaat.

De RUBIKORE CINEMA maakt gebruik van de Clarity-Cone technologie voor een natuurlijke helderheid in de middenfrequenties zonder kleuring en dubbele DALI SMC-motorsystemen om vervormingen en verliezen te minimaliseren. Net als de andere modellen in de RUBIKORE-serie, bevat het audiophile Mundorf-condensatoren die helpen om verliezen nog verder te verminderen.

Verkoopadviesprijzen in de Benelux

RUBIKORE 8 : € 3.499 per stuk.

: € 3.499 per stuk. RUBIKORE 6 : € 2.499 per stuk.

: € 2.499 per stuk. RUBIKORE 2: € 1.299 per stuk.

€ 1.299 per stuk. RUBIKORE ON-WALL: € 1.499 per stuk.

€ 1.499 per stuk. RUBIKORE CINEMA: € 1.999 per stuk.

De RUBIKORE-serie zal vanaf begin juni 2024 te zien en te beluisteren zijn bij geautoriseerde DALI-dealers.