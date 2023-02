MPEG-H: een bedreiging voor Dolby Atmos?

De Atmos-pletwals

Waarom is MPEG-H toch niet zo bekend? Dat heeft vooral te maken met de ongelooflijke dominantie van Dolby Atmos. Want hoewel de trofee nog niet verdeeld is, is in deze ronde van de surroundoorlog Dolby duidelijk de winnaar. Als het gaat om 3D-geluid waarbij surroundgeluid op oorhoogte gecombineerd wordt met zogenaamde hoogtespeakers op plafondhoogte om zo totale omhulling te krijgen, komt niemand anders in de buurt. Dolby heeft dan ook bijzonder goed z’n best gedaan om zijn technologie bij contentmakers binnen te praten. Te beginnen bij de grote filmstudio’s in Hollywood en bij streamingdiensten, maar ook bij gameontwikkelaars. Op de Xbox-consoles is het ook echt de dominante technologie. Het Amerikaanse bedrijf heeft goed begrepen dat een surroundformaat ‘wint’ als het in veel content wordt gebruikt. Het lijkt er ook op dat Dolby vroeg inzag dat streamingdiensten belangrijker zouden worden. Het ontwikkelde immers verschillende smaken van Atmos, waaronder een die relatief weinig bandbreedte gebruikt. En dat is een belangrijk vereiste van Netflix en co.

Kleine Belgische rivaal Auro en eeuwige concurrent DTS hebben er niet veel weerwerk aan kunnen bieden. Het is al zo ver gekomen dat tv-fabrikanten op zoek naar dingen om op te besparen steeds vaker geen licentie nemen op DTS-codecs. Ze vinden het niet langer relevant, maar daardoor spelen ook oudere Blu-rays en dvd’s zonder surroundgeluid af en worden die formaten niet via passthrough naar soundbars gestuurd. Waarom zou MPEG-H er dan wel in slagen om een plek te veroveren?