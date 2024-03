Met de introductie van de 705 S3 Signature en de 702 S3 Signature presenteert Bowers & Wilkins iets nieuw… en toch weer niet. Kenners van het merk weten meteen wat daarmee bedoeld wordt: het is weer tijd voor een Signature-uitvoering. Zo’n Signature-editie mag iets zeldzaam zijn, het is tevens een vast deel van het DNA van het Engelse bedrijf. In de voorbije drie decennia zijn er al zeven Signature-edities verschenen, dit is achtste keer dat de naam wordt bovengehaald. Oorspronkelijk werd de Signature-naam bovengehaald als eerbetoon aan John Bowers, de oprichter van de luidsprekerbouwer, tegenwoordig staat Signature voor een speciale editie die op een aantal vlakken verbeterd is. Typisch is een upgrade voor de crossover en andere onderdelen, plus een bijzondere lak of afwerking. Eén blik volstaat om te zien of je te maken hebt met de gewone dan wel een Signature-uitvoering.

Signature-edities zijn bedoeld als een verdere verfijning van een bestaand luidsprekermodel. En ja, dat vertaalt zich in een forser prijskaartje. De 702 S3 Signature kost 8.500 euro per paar, tegen 6.500 euro per paar (adviesprijs) voor de reguliere uitvoering.

Verwacht je dus niet aan een totaal nieuwe speaker, maar – in dit geval – aan een versie van de 702 S3 met een aantal modificaties. Die aanpassingen zijn uiteraard bedoeld om de geluidskwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Al zagen we bij de 805 D4 en 805 D4 Signature dat de tweaks iets opleverden dat sommigen veel beter zouden vinden, terwijl anderen net de reguliere editie zouden verkiezen. Niet zomaar een helder ‘duurder is beter’-verhaal dus, maar wel meer keuzemogelijkheid voor de muziekliefhebber. Geldt dat ook voor de 702 S3 Signature? Tijd om dat te onderzoeken!