Review: Bowers & Wilkins Px7 S2e hoofdtelefoon

Noise-cancelling

Op het vlak van ruisonderdrukking is de Px7 S2e een prima hoofdtelefoon. Het is niet de beste uit zijn klasse – Sony en Bose zijn een stapje verder – maar voor de meesten onder ons biedt de Px7 S2e meer dan voldoende. Als we langs het spoor staan of in de trein zitten levert de hoofdtelefoon rust, en dat is wat je zoekt in ruisonderdrukking. De luide geluiden verdwijnen naar de verre achtergrond en de focus ligt op de muziek. Ook op een druk kantoor straalt de Px7 S2e rust en comfort uit, wat betreft de audioweergave. Het is bovendien fijn dat het inschakelen van de noise-cancelling de tonaliteit van muziek niet aantast. Er is trouwens ook heel weinig ruisontwikkeling bij gebruik van de noise-cancelling. Kiezen we voor de doorlatende modus dan komen stemgeluiden helder door en kun je zonder problemen een gesprek voeren zonder de hoofdtelefoon af te zetten.