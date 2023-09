Meer dan een subtiel verschil

Wat leveren deze aanpassingen nu op? Om dat te ontdekken, is er een eersterangs muzieksysteem opgesteld in de luisterruimte in Eindhoven. Deze ruimte is door Ishawata ontworpen om een zo kleine mogelijke impact te hebben op de prestaties. De akoestiek is er heel goed, misschien een klein beetje te gedempt. Als digital bron is er een Marantz SA-10 voorzien, met de bijhorende Marantz PM-10 klasse D-versterker om de speakers aan te sturen. Vinyl draaien kon, en dat hebben we dan naast streamen via Roon ook gedaan.

In deze testruimte krijgen we de kans om te schakelen tussen de reguliere 805 D4 in het wit en de blauwe Signature-uitvoering van deze compacte speaker. Het is een relevante vergelijking om te maken. We vermoeden dat wel meer potentiële kopers zich zullen afvragen of de Signature-meerprijs de moeite waard is. De prijskloof is niet echt min. Sowieso is zelf evalueren bij dit prijspunt aangewezen, maar op basis van wat we hoorden in deze bijna-ideale omgeving valt er zeker een verschil te noteren tussen de twee 805 D4-uitvoeringen.

Als we Anna B Savage’s prachtige ‘The Ghost’ na elkaar afspelen op beide luidsprekerparen, komt de 805 D4 Signature meteen merkbaar gedetailleerder uit de hoek. Niet in de zin dat de helderheid toeneemt en dus hoogdetail té geaccentueerd wordt. Neen, het is het geheel dat gewoonweg stukken beter klopt. Dit lied is zo mooi dat je er stil van wordt en de wat theatrale stem van Savage zit propvol emotie. Dat pakkend aspect werd treffelijk overgebracht door de Signature-speakers.

Ter plekke krijgen we de tip om ‘Sing and Dance’ van Sophie Zelmani af te spelen. ‘Oh Dear’, de eerste track op dat album, begint traag en ingetogen, met zuinige gespeelde pianotonen en wat akkoorden op een akoestische gitaar. Dat is niet veel om mee te werken, maar toch weet het paartje 805 D4 Signature’s op dit punt een fijn gevoel van omhulling te creëren. De opbouw naar ‘meer’, waarvan je onvermijdelijk weet dat het komt, is zo heel geslaagd. Pas na een minuut en half krijgen we de dicht bij de microfoon opgenomen, fijne stem van Zelmani te horen. Het is niet een opname met een grote schaal, maar door de brede, goed gedefinieerde soundstage heb je wel het gevoel van dicht bij het podium te zitten in een kleine club. Nu is een fraai stereobeeld sowieso een sterkte van Bowers & Wilkins, en ook de reguliere 805 D4 deed dit fantastisch. De 805 D4 Signature verbetert dit aspect niet per se, al lijkt het wel in termen van diepte een stap vooruit. Doe er dan nog de extra verfijning erbij en de performance is net weer een stukje authentieker.

Fijne vrouwenstemmen en akoestische instrumenten zijn één ding. Maar wat met iets als ‘Random Access Memories’? Naar de luisterruimte namen we de nieuwe 10th Anniversary vinyleditie mee en speelden enkele tracks van dit – toegegeven grijsgedraaid – elektromeesterwerk. ‘Giorgio by Moroder’ kun je daarbij niet links laten liggen, dat spreekt. Ook hier worden we snel herinnerd aan een troef van de Serie 800, met name bij de 805 D4: de basextensie. Het is geen grote speaker, maar toch zijn die analoge synths smeuïg en dik, wat deze track helemaal meeslepend maakt. Indrukwekkend is bovendien hoe de Signature-versie bij het percussie en gitaar-stuk op het einde heel mooi de timing aanhoudt en de energie en opwinding communiceert. Ook ‘Touch’ en ‘Get Lucky’ zet de 805 D4 Signature strak neer, maar ook betrekkelijk open.

De afsluiter was de geslaagde cover van Nina Simone’s ‘Blackbird’ door Lady Blackbird op ‘Black Acid Soul’. De Amerikaanse zangeres gaat hier voor authenticiteit, waardoor je bijna zou geloven dat je naar Simone zelf zit te luisteren. De 805 D4 Signature diende daarbij opnieuw op wat we al een paar keer noteerden: meer immersie, iets meer diepte en een detailniveau die net wat hoger ligt. Heel overtuigend. Bij de volgende track, ‘It’s Not That Easy’, toont Lady Blackbird dat ze ook met veel kracht kan zingen. De hoge noten die ze daarbij produceert, zouden op de oude D3-generatie van weleer wellicht wat scherp hebben geklonken. Bij de D4 en de D4 Signature is de impact er nog altijd, maar is het net iets aangenaam en softer.