Bowers & Wilkins gaat samenwerking aan met David Beckham

De aankondiging markeert het begin van een langdurige samenwerking. David Beckham is al lange tijd fan van het merk en koos voor een samenwerking met Bowers & Wilkins vanwege zijn ongeëvenaarde reputatie op het gebied van uitmuntendheid, vakmanschap en eersteklas design.

David Beckham zegt: “Ik ben al jaren fan van Bowers & Wilkins en ben een trotse eigenaar van hun producten. Prestaties en design zijn altijd belangrijk voor me geweest en daarom voelt deze samenwerking natuurlijk.”

Van de muzikale invloeden van zijn ouders tot zijn succesvolle voetbalcarrière, muziek is altijd belangrijk geweest voor David. Het vormde de soundtrack voor enkele van zijn beste prestaties op het veld en markeerde speciale momenten voor hem en zijn familie.

“Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik kan een nummer horen en me precies herinneren waar ik was en wat ik aan het doen was. In onze familie is er altijd muziek bij speciale momenten.” aldus David Beckham.

De langdurige samenwerking begint met een nieuwe campagne rond de bekroonde draadloze ruisonderdrukkende hoofdtelefoon van Bowers & Wilkins, de Px8, die David een ongeëvenaarde combinatie van uitstekende prestaties, eersteklas design en comfort biedt.

Giles Pocock, VP Brand Marketing zegt over de samenwerking: “Ik ben verheugd David te mogen verwelkomen in de Bowers & Wilkins familie. Dit is een partnerschap die is gebaseerd op authenticiteit, waarbij zowel Bowers & Wilkins als David Beckham zich inzetten voor prestaties, vakmanschap en stijl. We zijn enthousiast om de samenwerking in de komende maanden tot leven te brengen.”