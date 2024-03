Review: Sony A6700 – Compacte en krachtige APS-C systeemcamera

De body

Het camerahuis van de Sony A6700 is stijlvol, robuust en duurzaam ontworpen op basis van een magnesiumlegering. De bouw is die van een compactcamera met de 0,7 maal zoeker links en de comfortabele handgreep rechts. Je kunt deze hybride systeemcamera prima met één hand bedienen. Op de handgreep zitten de ontspanknop en aan de voorzijde nog een extra instelwiel. Een tweede wiel bevindt zich aan de achterzijde. Zo kan de gebruiker via de beide instelwieltjes de camera volledig met duim en wijsvinger besturen. Er is geen joystick aanwezig. Je vindt de PSAM-knop rechts bovenop de body. Daarvoor zitten de knoppen voor aan/uit, record en C2-functie. Links nog een menutoets. Op de achterzijde rechts van het kantel- en draaibare TFT-scherm het muiskeuzesysteem (display, timer/drive met bevestigingsknop, ISO en area), AF on, prullenmand, afspelen en FN.

Alle functies en de AF laten zich volledig via het touchscreen bedienen. Met 3 inch en 1,04 Megadots een middenklasser. Dat had op een APS-C vlaggenschop beter gekund.

Het vernieuwde menusysteem is een stuk overzichtelijker en meer intuïtief geworden. Dat komt goed van pas bij het videofilmen als je beweging door het draaien aan instelwielen en knopdrukken wil vermijden. Aan de linkerzijde achter een klepje voor het afdekken van de 3.5 mm microfoon en 3.5 mm koptelefoon aansluiting, een USB-C connector en HDMI-D. Er is een apart deurtje voor de UHS-II SD kaart. Er is helaas slechts een enkel kaartslot aan boord en dat vinden wij toch wel jammer bij een dergelijk in video gespecialiseerde systeemcamera. De zoeker valt met een resolutie van 2,36MP enigszins tegen. Niettemin kan je kleur, scherpte en het contrast gemakkelijk beoordelen.

De vijfassige beeldstabilisatie bedraagt 5 stops. Dat is minder dan bij de grote Sony hybride systeemcamera’s die wel tot 8 stops gaan. De connectiviteit via Wifi, Bluetooth en NFC up to date. Er zit een smart hotshoe bovenop de camera voor slimme uitbreidingsmogelijkheden.

En last but not least de compacte afmetingen en het relatief lage gewicht. Die zijn respectievelijk 69 x 122 x 75 mm en 493 gram.