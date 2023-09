Denon introduceert CEOL RCD-N12 hifi-systeem

Je kunt de CEOL RCD-N12 met Denon SC-N10 luidsprekers of met elk ander paar luidsprekers op de markt combineren. De aansluitingen voor luidsprekers zorgen voor een lange levensduur en optimale prestaties.

De CEOL RCD-N12 van Denon staat voor:

De geluidskwaliteit van Denon uit een compacte en mooi ontworpen alles-in-één-oplossing.

Een elegant ontwerp met een klein ruimtebeslag, afgeronde hoeken, een gemakkelijk af te lezen display en verlichte bedieningsknoppen die in geen enkele omgeving misstaan.

Heel veel muziekbronnen, waaronder een DAB+ en FM-tuner, een geïntegreerde cd-speler, streamen met HEOS, tv-aansluitmogelijkheden via HDMI ARC en een directe phono-ingang.

HEOS-integratie om naadloos muziek af te spelen van favoriete online diensten en TuneIn internetradio; slimme apparaten verbind je gemakkelijk via AirPlay 2 of Bluetooth.

Gemakkelijk installeren en gebruiken. Wij verwachten niet dat jij een technisch expert bent. Denon heeft alles vooraf al opgelost.

De CEOL RCD-N12 is vanaf begin september voor €799 in het zwart en wit verkrijgbaar via erkende Denon-dealers. De als optie leverbare bijpassende luidspreker SC-N10 kost €100 per jaar.