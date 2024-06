Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm – Het beste alround MFT-zoomobjectief?

Bij het vervaardigen van zoomobjectieven moet de fabrikant zich veelal in allerlei optische bochten wringen. De veeleisende video/fotograaf wenst een hoge scherpte op alle brandpuntsafstanden, vrijwel geen lensafwijkingen, een liefst zo lichtsterk mogelijk diafragma, een adequaat zoombereik, snel plus accuraat scherpstellen. OIS en ook nog eens een solide spatwater & stofbestendige bouw. Ga daar maar eens aanstaan. En om het allemaal betaalbaar te houden valt het sluiten van compromissen vaak niet te voorkomen.

Olympus, tegenwoordig OM System, is dat alles met de Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro meer dan goed gelukt. Weliswaar niet goedkoop maar je zult er als gebruiker van MFT-camera’s snel verliefd op worden.

Allround voor MFT

Micro Four Thirds is een geliefd sensorformat voor videografen. Geschikt voor onder andere camera’s van Panasonic, Olympus en Blackmagic. Ook fotografen maken er graag bij Panasonic G of Olympus OMD gebruik van.

Wij kijken hier met name naar video. Het telebereik is dikwijls een stuk eenvoudiger te construeren dan groothoek. Zeker bij kleinere beeldsensoren zoals MFT. Dat geeft in de praktijk problemen met zoomobjectieven waar een groothoek in zit. Dit M.Zuiko zoomobjectief biedt een groothoekstand van 24 mm. Hetgeen in de meeste situaties voor documentaires, landschappen en close-up interviews ruim zal voldoen. Vervolgens biedt Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro met 8,3 maal optische zoom nog de brandpunten 28, 35, 50, 85,100, 135, 150, 180 en 200 mm. Dan ben je meteen voor zo’n 90% van de opnamesituaties voorzien. En macro? Die is met een minimale scherpstelafstand van 15cm, 0,42 x, ook aan boord.

Optische specificaties en prestaties

In de optische formule van dit zoomobjectief zitten 17 glaselementen in 11 groepen. Daarvan vallen er 12 in de categorie speciaal: Waaronder drie asferisch, een dubbelzijdig asferisch (DSA). Een hoog refractief element (HR). Twee Super HR-elementen. En vijf Extra Low Dispersion glaselementen. De glaselementen zijn bedekt met de Olympus eigen Z-coating Nano tegen reflecties en ghosting. Het resultaat is in de praktijk een voor een zoomobjectief ongekend hoge scherpte, prima contrast, natuurgetrouwe kleuren en verwaarloosbare lensfouten. Bij F4 is de centrumscherpte meteen al optimaal. Bij F5.5 zijn de hoeken en beeldranden eveneens top.

Bij verder dichtdraaien dan F8 neemt de beeldkwaliteit licht af. Er is geen vignettering of zichtbare vervorming. N.B: MFT-camera’s corrigeren lensfouten vaak softwarematig on body. De 7 diafragmabladen verzorgen een aangename Bokeh. De lichtsterkte van F4 is voor de meeste opnamesituaties bij video en foto genoeg. Een puntje blijft de filmische look want F4 bij MFT is dan feitelijk F5.6. Wie echt wijd open wil kan terecht bij de Olympus primelenzen met F1.8, F1.4 of F1.2.

Mechanische bouw en functionaliteit

De Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro is voor MFT-begrippen een behoorlijk fors objectief. De afmetingen zijn 116,5 x 77,5 mm en het gewicht bedraagt 567 gram. De constructie van een metaallegering is bijna zo robuust als een tank. De comfortabele grote instelringen voor zoom en focus bieden een intuïtieve grip en draaislag. Je verstelt tussen manuele en automatische focussering door aan de scherpstelring aan de voorzijde te trekken. Naar je toe is handmatig. Er wordt een afstandsschaal zichtbaar, Van je af is AF.

Die AF van Olympus mag er wezen. Bloedsnel, accuraat en vrij geruisloos. Dit zowel op de body’s van Olympus OM-D als Panasonic G. Interne beeldstabilisatie (IS) waarop je kunt bouwen ontbreekt niet. Ruim voldoende voor video en foto op een camera zonder IBIS. In combinatie met IBIS van een camera kan je op 6,5 tot 7 stops winst komen. Het objectief is stof- en spatwaterdicht. Er zijn twee extra bedieningsknoppen voor IS aan/uit en een L-Fn-functie. De filtermaat is 72 mm Een afdoende kunststof zonnekap wordt meegeleverd.

Conclusie

De Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro is inderdaad zo’n beetje het allerbeste allround zoomobjectief dat je kan kopen voor MFT video en foto. Die Pro staat er niet voor niets op en het objectief gaat al heel wat jaartjes in de hoogste regionen mee. Het prijskaartje is alleszins billijk voor deze kwaliteit en mogelijkheden.

Prijzen & Info

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro € 1399,-

OM System, https://explore.omsystem.com