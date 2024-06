Review: Grimm Audio MU2 netwerkspeler met ingebouwde DAC

Major DAC

Om verdere uitleg te geven over wat deze DAC zo bijzonder maakt, geef ik graag het woord aan Eelco Grimm – creatief directeur van Grimm Audio. “Onze volledig zelf ontwikkelde Major DAC die in de verte op een soort van aangepaste DSD-variant lijkt, werkt niet met twee maar drie niveaus. In tegenstelling tot de bestaande digitale techniek waarbij alleen een 0 en een 1 bestaat, hebben we bij onze Major DAC 1,5 bit gecreëerd. Het werkt als volgt. 0 is 100% van de tijd 0. Een 1 is 50% van de tijd 0 en 50% van de tijd 1. En de 1,5 is 100% van de tijd een 1. De reden waarom we voor deze vorm van conversie hebben gekozen, is om de typische modulatieproblemen van 1-bit DSD te voorkomen. Ik ben er erg trots op dat de driejarige ontwikkeling geheel in eigen huis is uitgevoerd en wel door signaalprocessing- en systeemontwerper Gertjan Groot Hulze en elektrisch en systeemontwerper Pieter Meijer. Waarom we hiertoe zijn gekomen heeft vooral te maken met de onvolkomenheden binnen de bestaande conversie-ontwerpen. Zo loopt bij DSD het hoge spectrum niet lineair met de signaalsterkte mee en daarmee is ook de ruis in de audioband Multibit oplossingen op zijn beurt bijna niet volledig lineair te krijgen. Vanzelfsprekend heeft ons 1.5-bit ontwerp nog steeds te maken met een bijzonder hoge ruisvloer. Daarom is het noodzakelijk om die ruis goed te filteren en hiervoor maken wij gebruik van een 11e(!) orde noise shaper. Dat is enorm steil en om dat te realiseren is dan ook een slim algoritme en een sterke processor nodig. Die is uiteraard standaard in onze MU2 en bestaat uit een krachtige FPGA (Field Programmable Gate Array). Tenslotte maken we in de MU2 uiteraard ook gebruik van onze eigen Grimm-klokken. Kostbare kleinoden die net als bij de MU1 apart worden gemeten en dus handmatig worden geselecteerd voordat ze uiteindelijk op de print terechtkomen.”