Streamingtips #28 – Vikings: Valhalla, Exploding Kittens en Dream Scenario

Vikings: Valhalla (Netflix)

Vikings Valhalla is de spin-off van de immens populaire serie Vikings en hierin zien we hoe het de strijders vergaat zo’n 100 jaar na de originele Vikings. Leif Eriksson is in IJsland geboren, in Groenland opgegroeid en heeft daardoor een heel ander leven dan menig andere viking. De spin-off is ongeveer net zo populair als het origineel, dus dat er nu in één keer een heel derde seizoen van lanceert is zeer welkom.