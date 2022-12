TP-Link krijgt Matter-certificaat voor Tapo- en Kasa-producten

In het nieuwe jaar kunnen we verschillende Matter-gecertificeerde producten van TP-Link verwachtgen, zowel in de Kasa-serie als de Tapo-serie. In deze series zien we onder meer slimme stekkers, schakelaars, sensoren en lampen terug.

Het eerste product dat we kunnen verwachten is een nieuwe slimme stekker, die begin 2023 op de markt moet verschijnen. Net als andere apparaten en sensoren van TP-Link communiceert de stekker via WiFi, één van de protocollen waar Matter gebruik van kan maken.

Opvallend is dat TP-Link ook van plan is een smarthomehub uit te brengen waarmee eerder gelanceerde producten die niet Matter-compatibel zijn toegevoegd kunnen worden aan een Matter-netwerk. Tot slot worden vanzelfsprekend ook de Kasa- en Tapo-apps van TP-Link voorzien van een update waarmee Matter-ondersteuning wordt toegevoegd.

Dankzij de compatibiliteit met Matter kunnen deze producten in de toekomst naadloos samenwerken met andere Matter-producten. Het doel van deze nieuwe standaard is dan ook één ecosysteem voor alle smarthome-apparaten, met eenvoudige installatie en ultiem gebruiksgemak.