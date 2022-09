Tedee Go is een goedkoper slim slot met Thread-ondersteuning

Tedee kondigt het nieuwe slot aan tijdens IFA 2022, dat plaatsvindt in Berlijn. De nieuwe versie is een stuk groter dan het reeds bestaande model, dat FWD beloonde met een positieve beoordeling. De Go werkt met je eigen cilinder en sleutel en moet daardoor ietwat toegankelijker zijn. Daarnaast wil de Poolse fabrikant mensen aanspreken met de lagere adviesprijs en ondersteuning voor Thread.

De Tedee Go

Wanneer je het eerste slimme slot van Tedee wil installeren, dan moet je dus de cilinder van je voor- of achterdeur vervangen. Daar heeft niet iedereen zin in; sommige mensen weten misschien helemaal niet hoe dat moet. Daardoor kun je als bedrijf dus een deel van de markt niet bedienen; de Go moet het probleem oplossen door de installatie in elk geval gemakkelijker te maken.

Je koppelt de Tedee Go simpelweg aan je huidige cilinder door middel van je eigen sleutel. Het slimme slot draait dan simpelweg het slot open zoals je dat zelf ook zou doen op het moment dat je op de knop drukt, of je aan komt lopen (afhankelijk van je instellingen). Onduidelijk is dan of de paniekfunctie werkt en of je het slot nog steeds van buiten open kunt maken, zoals dat we kan met de reguliere variant (één van de redenen om enthouiast te zijn over die versie).

De Tedee Go heeft afmetingen van Ø 45 bij 55 mm of Ø 57 bij 63 mm en is gemaakt van plastic. Verder is het zo dat de Go werkt op oplaadbare batterijen en dus geen ingebouwde accu heeft. De prijs is daar dan ook naar, met een prijskaartje van ongeveer 200 euro. Het slimme slot verschijnt mogelijk begin 2023. Het premium model krijgt in de toekomst – middels een software-update – eveneens ondersteuning voor Thread.