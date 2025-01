De Chinese fabrikant Xiaomi heeft maar liefst vijf nieuwe smartphones gepresenteerd onder dezelfde lijn: de Xiaomi Redmi Note 14-serie. Dit zijn de Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G en Redmi Note 14, met prijzen variërend van 250 tot 500 euro.

Dit brengt de Xiaomi Redmi Note 14-reeks

De verschillende Pro-varianten in de line-up bieden een 200MP AI-camerasysteem met optische beeldstabilisatie aan. Daarnaast kun je hiermee twee tot vier keer zonder kwaliteitsverlies mee inzoomen. De Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G kunnen daarnaast tot dertig keer digitaal inzoomen, terwijl de gewone 14 Pro tot twintig keer gaat. Redmi Note 14 en Redmi Note 14 5G zijn op hun beurt uitgerust met een 108MP AI-camerasysteem dat levendige kleuren en scherpe details levert. Verder hebben de toestellen een frontcamera van minimaal 20 megapixel.

De Pro-modellen komen daarnaast met AI-functies, zoals AI Image Expansion, dat de achtergrond uitbreidt, en AI Erase Pro welke het eenvoudig verwijderen van ongewenste objecten mogelijk maakt zonder apps van derden. Naast AI Erase beschikken de basismodellen ook over AI Sky om achtergronden te verwisselen.

De twee duurste versie hebben daarnaast een zogenaamde All-Star Armor Structure, voor verbeterde duurzaamheid en krasbestendigheid. Ook bieden ze Corning Gorilla Glass Victus aan op het display, terwijl de goedkopere smartphones het moeten doen met Glass 7i of Glass 5. De Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G beschikken bovendien over een IP68-certificaat, terwijl de Redmi Note 14 Pro als Redmi Note 14 5G IP64 en de Redmi Note 14 IP54 aanbieden.

Onder de motorkap

De Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G draait op de Snapdragon 7s Gen 3-processor en wordt vergezeld door een 5110mAh-batterij met 120W HyperCharge. De Redmi Note 14 Pro 5G en andere modellen zijn voorzien van de MediaTek Dimensity 7300-Ultra- en MediaTek Helio G100-Ultra-chipsets, die een soepele ervaring bieden voor gamen, streamen en snel schakelen tussen apps. Ook beschikken ze over grote batterijen van 5110mAh tot 5500mAh. Verder beschikken de Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G over Google Gemini en Circle to Search.

Heel de reeks beschikt over een beeldverversing van 120 Hertz. Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G beschikken over een 1,5K-resolutie. Dankzij de oogzorgtechnologie is langdurig gebruik comfortabeler. Het display minimaliseert de blootstelling aan blauw licht met TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free en Circadian Friendly-certificeringen op alle apparaten. De displays op de Redmi Note 14 Pro+ 5G en Redmi Note 14 Pro 5G hebben daarnaast een piekhelderheid van 3000 nits. Een helderheid die aanzienlijk hoger is dan de vorige generatie.

Prijs en beschikbaarheid