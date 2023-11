SwitchBot lanceert compacte robotstofzuiger SwitchBot K10+

Tussen de poten van je bureaustoel, onder het tv-meubel of net even goed langs de tafelpoten. Veel robotstofzuigers hebben er moeite mee. SwitchBot lanceert daarom de SwitchBot K10+ met een diameter van 24,8 centimeter. Ter vergelijking: de andere robotstofzuiger in het assortiment, de S1 Plus, heeft een diameter van 34 centimeter. Ook de hoogte is iets verlaagd naar 9,2 centimeter in plaats van 9,5 centimeter.

Aandacht gaat ook uit naar het geluidsniveau. Met 48 decibel is deze robotstofzuiger veel stiller in vergelijking met andere modellen. Dankzij LiDAR brengt de K10+ het huis in kaart. Kunstmatige intelligentie helpt hierbij, aldus de fabrikant. Via de bijbehorende app kun je schema’s instellen of bijvoorbeeld een ruimte in huis instellen waar de robotstofzuiger niet mag komen. De SwitchBot K10+ heeft een zuigkracht van 2500Pa. Je kunt de zuigkracht middels vier verschillende niveaus ook zelf instellen. Je krijgt bij aanschaf ook een compacte thuisbasis waar de robot zichzelf zal legen en opladen en ook is er volgens SwitchBot de mogelijkheid om te dweilen. Verder is er ondersteuning voor Amazon Alexa, Google Assistant, Siri en IFTTT.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot K10+ is per direct beschikbaar voor preorders. Je krijgt nu early bird discount en kan dit model aanschaffen voor 399 euro in plaats van 499 euro. Vanaf 15 november zullen de preorders verstuurd worden. Meer informatie vind je op de website van SwitchBot.

