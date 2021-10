SwitchBot Indoor Cam

SwitchBot heeft ook de Indoor Cam gelanceerd. Een mini-cameraatje dat qua grootte en vorm nauwelijks verschilt van de Motion Sensor van het merk. Het is een klein vierkant blokje dat je tevens neer kunt zetten of aan de muur kunt hangen met het meegeleverde voetje. Dat voetje is magnetisch en past zowel aan de onderkant als de achterkant van de camera, maar kan ook met de 3m-tape ergens op geplakt worden. Nadeel is wel de kabel. Hoe gemakkelijk en handig je de camera ook overal kunt plaatsen met het magnetische voetje, de benodigde kabel gooit toch wat roet in het eten.

Deze camera komt met hd-beeldkwaliteit (1080p) en heeft een groothoeklens met een kijkhoek van 130 graden. Voor 25 euro is dit model behoorlijk compleet. Je kunt bewegingsmeldingen op alleen mensen zetten en ook detectiezones zelf aanpassen. Er is tweewegcommunicatie en nachtzicht aanwezig en uiteraard kun je met de smart regels en automatiseringen deze SwitchBot Indoor Cam gemakkelijk koppelen aan de andere producten van dit merk. Uiteraard ontvang je notificaties op je smartphone wanneer er beweging is gedetecteerd. Er is ruimte voor een micro-sd-kaart, dus je hebt gewoon lokale opslag tot je beschikking. Wie dat wil kan ook kiezen voor een (betaalde) clouddienst voor 6,50 euro per maand of 65 euro per jaar. Fijn dat je gewoon de keuze hebt in hoe je de beelden wilt opslaan.

Op de SwitchBot Indoor Cam hebben we niet zoveel aan te merken. De beeldkwaliteit is niet top, maar zeker ruim voldoende om alles te kunnen waarnemen. Je hebt geavanceerde functies tot je beschikking als alleen mensen detecteren en instelbare detectiezones en je kunt gewoon kiezen voor lokale opslag. En dat voor 25,73 euro. Het nadeel is de kabel. Die hangt eigenlijk gewoon in de weg en dat terwijl je zo flexibel in de plaatsing van de camera bent. Een ingebouwde accu was dan beter geweest, zelfs als de prijs dan iets omhoog was gegaan. Voor 25 euro is het echter een prima beveiligingscamera.