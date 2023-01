Nieuwe SwitchBot Hub 2 krijgt ondersteuning voor Matter

De nieuwe SwitchBot Hub 2 is ontworpen voor de nieuwe smarthomestandaard Matter en zorgt er ook voor dat producten binnen het ecosysteem van SwitchBot met HomeKit kunnen verbinden. Dankzij Matter straks ook geschikt voor HomeKit dus. Het eerste product dat straks klaar is voor HomeKit zijn de welbekende SwitchBot Curtains, waarmee je je bestaande gordijnen slim kunt maken.

Waar de eerste hub van SwitchBot een saai, vierkant plastic blokje was, daar pakt men voor de tweede versie groter uit. Het is naast een hub namelijk ook een thermometer en hygrometer. De SwitchBot Hub 2 heeft gewoon een display waar je de temperatuur en luchtvochtigheidsgraad op kunt zien.

De SwitchBot Hub 2 heeft verder alle functies van de eerste hub aan boord, waaronder de mogelijkheid om IR-apparaten aan te sluiten. Andere apparaten met infrarood-afstandsbedieningen kun je op deze manier ook slim maken. Zo hebben wij in de review van de eerste Hub onder andere een ‘domme’ robotstofzuiger slim gemaakt. Uiteraard hoort ook bediening buitenshuis weer tot de mogelijkheden, net als het maken van scenes en automatiseringsregels en ondersteuning voor alle bekende spraakassistenten en platformen.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De prijs is op dit moment nog niet bekend, maar als we SwitchBot een beetje kennen, dan hoef je hooguit een paar tientjes te verwachten. Waarschijnlijk lanceert de nieuwe hub met ondersteuning voor Matter al in februari.