SwitchBot Curtain 3 is veel sterker dan de vorige generatie

SwitchBot heeft de Curtain 3 officieel gepresenteerd. De slimme gordijnopeners in de Curtain-serie hang je in een handomdraai vast aan je gordijnrails. Of je nu een gordijnroede, u-rail of i-rail gebruikt. Vervolgens kun je via de app, een afstandsbediening of je stem de gordijnen openen en sluiten. Een veelgehoorde klacht over de vorige editie was dat de motor niet altijd even sterk genoeg was. Zware gordijnen hadden de Curtain 1 en Curtain 2 nogal wat moeite mee. Dat probleem moet nu opgelost zijn, want de SwitchBot Curtain 3 kan gordijnen tot een gewicht van 16 kilogram openen en sluiten. Ter vergelijking. De vorige editie was sterk genoeg voor gordijnen van 8 kilogram. Daarnaast openen de gordijnen sneller en is het geheel stiller gemaakt.

De SwitchBot Curtain 3 werkt via Bluetooth Low Energy, maar kan via de SwitchBot Hub ook verbonden worden met andere apparaten dankzij de ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Een nieuwe QuietDrift Mode voor in de nacht maakt dit model nog stiller tot slechts 25 dB. Het design is vrijwel hetzelfde gebleven, ware het niet dat de Curtain 3 iets langer en smaller gemaakt is.

Prijs en beschikbaarheid

De SwitchBot Curtain 3 is vanaf 25 augustus verkrijgbaar. De slimme gordijnopener kost 89,99 euro en is verkrijgbaar in drie varianten voor een gordijnroede, u-rail en i-rail. Er is ook een nieuw zonnepaneel verkrijgbaar die je aan het apparaat kunt hangen voor 25,99 euro. Deze moet ervoor zorgen dat je de Curtain 3 nooit meer hoeft op te laden.