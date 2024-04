Teufel Real Blue TWS 3 garandeert rijk geluid en lange werkduur

Een krachtig geluid, lange werkduur en uitgebreide functies, dat is wat de Berlijnse audiofabrikant ons garandeert bij de nieuwe Teufel Real Blue TWS 3. Dit nieuwe setje oordoppen beschikt over Active Noise Cancelling voor een onderdrukking van het omgevingsgeluid. Dankzij drie microfoons per oortje kan het omgevingsgeluid nog beter opgevangen en geneutraliseerd worden. Ook is er een transparantiemodus om geluid juist wel binnen te laten. Middels drie tikjes op het linkeroor kan de transparantiemodus ingeschakeld worden.

De draadloze oortjes zijn uitgerust met lineaire HD-drivers met een groot membraan van 12mm. Dit moet volgens Teufel zorgen voor een brede frequentierespons met nauwkeurige reproductie van hoge tonen, warme middentonen en een krachtig basfundament tot 10Hz. De Teufel Real Blue TWS 3 beschikt over bluetooth 5.3 met AAC. In totaal gaan de oortjes 21 uur mee in combinatie met de oplaadcase. Schakel je ANC uit, dan gaan ze zelfs 37 uur mee. Andere eigenschappen zijn spatwaterbescherming volgens de IPX4-norm, Google Fast Pair om ze snel te koppelen met je smartphone en ondersteuning voor de Teufel Headphones-app. Hier vind je ook een equalizer om het geluid aan te passen.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel Real Blue TWS 3 wordt geleverd met vijf paar eartips en is per direct verkrijgbaar in de kleuren Night Black, Pure White, Steel Blue en Misty Green. De verkoopadviesprijs bedraagt 149,99 euro via de website van Teufel.

