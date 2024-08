Slimme stekkers voor buiten: alles wat je moet weten

We hebben het vaak over slimme stekkers waarmee je verlichting of apparatuur in of uit kunt schakelen, maar in de meeste gevallen zijn die stekkers gemaakt voor binnenshuis. Met het mooie weer wil je echter ook buiten verlichting, heaters of andere apparaten automatisch of op afstand kunnen schakelen. Daar heb je in veel gevallen een slimme stekker voor nodig die speciaal voor buitenshuis ontwikkeld is. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over slimme stekkers voor buiten.

Wat is een slimme stekker voor buiten?

Natuurlijk is een slimme stekker voor buiten hetzelfde als een slimme stekker voor binnen, maar dan met een behuizing die hem geschikt maakt voor buitenshuis. Je kunt de stekker gebruiken om aangesloten apparatuur of verlichting via een app, via scenario’s of middels een knop op de slimme stekker te schakelen. In sommige gevallen bieden slimme stekkers nog extra functies, waaronder het monitoren van het energieverbruik.

Waterdicht

Wanneer je op zoek gaat naar een slimme stekker voor buiten dan is het allerbelangrijkste dat je zoekt naar een stekker die gemaakt is om te werken in de omstandigheden van buiten. De stekker moet dus met name tegen wat regen kunnen. Of een stekker voor buiten gemaakt is zie je aan de IP-rating. Deze waarde geeft aan hoe goed de stekker beschermd is tegen weersinvloeden zoals regen.

De IP-waarde bestaat uit twee cijfers na de letters IP: IPXX. Het eerste cijfer geeft aan wat de beschermingsgraad is tegen aanraking en binnendringende voorwerpen, bijvoorbeeld stof. Bescherming tegen stof begint pas bij een 5. Belangrijker voor een slimme stekker is echter de bescherming tegen vocht. Dit cijfer loopt van 0 tot 9, waarbij 0 geen bescherming biedt en 9 compleet waterdicht is. Voor een slimme stekker voor buiten is het aan te raden te kiezen voor minimaal 4, wat staat voor “Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek”.

WiFi of een ander protocol?

Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar de manier waarop de slimme stekker communiceert met andere apparaten, een hub of jouw telefoon. Je kunt kiezen voor een slimme stekker die met een eigen app komt waardoor je middels de app de stekker handmatig kunt schakelen of op specifieke momenten automatisch kunt laten schakelen. Vaak werkt deze verbinding middels WiFi. Wil je de stekker ook met spraak kunnen bedienen, zoek dan naar ondersteuning voor Google Assistant, Amazon Alexa of Apple HomeKit.

Je kunt er echter ook voor kiezen een slimme stekker te kopen die samen kan werken met smarthome-producten die je reeds hebt staan. Welke stekker dan het beste is hangt af van de apparatuur die je al hebt staan. Gebruik je bijvoorbeeld veel apparaten van KlikAanKlikUit of Woox (TUYA), dan is een slimme stekker voor buiten van datzelfde merk of platform vaak een verstandige keuze. Vervolgens kun je met scenario’s of scenes de stekker opnemen in je smarthome.

Je kunt ook werken met een zogenaamde smarthome-hub, bijvoorbeeld van Fibaro of Homey. Deze hubs kunnen communiceren middels IP (WiFi), Z-Wave en Zigbee (Homey en Fibaro HC3). Hierdoor kun je kiezen uit een groter aanbod van slimme stekkers voor buiten, bijvoorbeeld de goed beschermde slimme stekker van Popp die communiceert met het Z-Wave protocol of de Osram Smart+ stekker die communiceert middels ZigBee. Deze stekker kan als onderdeel van je smarthome ingezet worden zodat je bijvoorbeeld bij het van huis gaan de stekker automatisch uit laat schakelen.

Slimme stekker met afstandsbediening

Er zijn ook slimme stekkers voor buiten die stand-alone werken met een afstandsbediening. Dat is wat minder smart dan de voorbeelden die we hierboven noemen, maar het is ook een manier om een lamp of apparaat buiten op afstand te kunnen bedienen.

Overigens is er nog een verschil tussen een slimme (wand)contactdoos en een slimme stekker. Slimme (wand)contactdozen voor buitenshuis zijn er nog niet veel dus vooralsnog ben je vooral aangewezen op slimme (tussen)stekkers, die je op een normale contactdoos aansluit. Op de stekker sluit je dan de te schakelen apparaten aan.

