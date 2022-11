EcoSwitch slimme stekker werkt met dynamische stroomtarieven

De EcoSwitch smart plug is gekoppeld aan de bijbehorende app en haalt de stroomtarieven van de dag op van de webserver om grote stroomverbruikers zoals boilers, waterpompen en auto’s aan de lader in en uit te schakelen, afhankelijk van de actuele prijs.

Er is steeds vaker een overschot aan groene stroom. Groene stroom is gedurende een aantal uren erg goedkoop, en het komt zelfs geregeld voor dat gebruikers worden betaald om groene stroom af te nemen. Tegelijkertijd is het gemiddelde stroomtarief de laatste tijd extreem hoog. Met deze slimme schakelaar moeten consumenten optimaal gebruik kunnen maken van groene energie en kunnen ze op die manier een forse besparing realiseren op hun stroomrekening.

De EcoSwitch komt in twee uitvoeringen (€64,95 zonder energiemeting en €69,95 met energiemeting), wordt gebruik in combinatie met de Ecosoft Energy-app en om van het kostenvoordeel te profiteren hebben consumenten een fullflex contract (met dynamische prijzen) voor stroomverbruik nodig. Daarbij wordt de stroomprijs per uur afgerekend. In de app kun je stekkers koppelen en tijdschema’s instellen zodat de steker automatisch aan- en uitgezet wordt tussen de juiste tijden, met de laagste tarieven.

“Niemand rent op een zonnige zaterdagmiddag in zijn huis rond om apparaten in en uit te schakelen. Ook zit niemand de hele dag met een schakelaar in zijn hand,” aldus EcosoftEnergy. De EcoSwitch doet dit voor je, maar houd er wel rekening mee dat de stekker alleen werkt wanneer het aangesloten apparaat direct werkt bij het inschakelen van de stroom. Denk hierbij aan een waterpomp, een domme boiler of een domme autolader.

Meer informatie vind je www.ecosoftenergie.nl. Op deze website kun je ook een energieplanner vinden die het mogelijk maakt de wasmachine en vaatwasser op de juiste tijd aan te zetten.