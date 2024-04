Aqara Motion and Light Sensor P2 werkt zonder hub

Door de ondersteuning van de smarthomestandaard Matter (via Thread) heb je verder geen hub van Aqara zelf nodig. Misschien denk je bij de naam Aqara Motion and Light Sensor P2 wel, die naam hebben we toch eerder gehoord? Dat klopt. Er is al eerder een P2 verschenen, maar daar ging het om de Door and Window Sensor P2. Deze nieuwe bewegingssensor valt onder dezelfde serie. Beide producten ondersteunen Matter en je hebt geen hub van Aqara nodig.

Let wel, je hebt meer opties tot je beschikking als je wel een Aqara Hub in huis hebt, want via een ander platform heb je toch vaak minder opties dan via de eigen app. Samen met de nieuwe Hub M3 die is al aangekondigd heb je ook bij dit product meer functies tot je beschikking in de Aqara-app dan bijvoorbeeld via Google Home. Denk hierbij aan functies als timeout zones en het aanpassen van de gevoeligheid van de sensor. De Aqara Motion and Light Sensor P2 is een PIR bewegingssensor en tevens een lichtsensor. Automatiseren kan dus ook op de gemeten hoeveelheid licht, zoals wanneer het donker of licht begint te worden in huis. Detectie gaat tot zeven meter en de sensor ziet in een kijkhoek van 170 graden. Het product is ook gelijk al beschikbaar. Via de website van Aqara Benelux zien we een verkoopprijs van 28,92 euro.