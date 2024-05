Denon introduceert oordopjes White PerL en PerL Pro

De Denon PerL Pro oordopjes leveren draadloos geluid van hoge kwaliteit. Terwijl standaard Bluetooth-technologie audio comprimeert en decomprimeert tijdens draadloze overdracht, bieden Denon PerL Pro-oordopjes een streamingervaring die vergelijkbaar is met het luisteren naar een cd. PerL Pro creëert ook een surround sound-effect dat de algehele audio-ervaring verbetert in een compact en comfortabel draadloos oordopjesontwerp.

De belangrijkste kenmerken van Denon PerL

Verschillen in het gehoor beïnvloeden de luisterervaring van persoon tot persoon. De twee Denon-modellen maken gebruik van de gepatenteerde Masimo Adaptive Acoustic Technology (AAT), waarmee automatisch het buiten-, midden- en binnenoor worden gemeten om te zien hoe je muziek hoort. Andere oordopjes meten alleen het buitenoor en houden geen rekening met het kritieke gebied – het midden- en binnenoor – waar geluid in signalen wordt omgezet die de hersenen kunnen verwerken en waar het gehoor plaatsvindt. Met behulp van kunstmatige intelligentie creëert de Headphone-app van de Denon PerL vervolgens een gepersonaliseerd gehoorprofiel voor elke gebruiker. Dit aangepaste profiel verbetert de diepte, details en helderheid van het geluid, waarmee het perfect wordt afgestemd op jouw gehoor.

Met compatibele apparaten kunnen PerL Pro-luisteraars genieten van Qualcomm aptX Lossless-technologie, die zorgt voor geluid van CD-kwaliteit en voorkomt dat de geluidskwaliteit verloren gaat door Bluetooth connectiviteit. Ze hebben ook toegang tot de ruimtelijke geluidsfunctie, aangedreven door Dirac Virtuo, die een surround sound-sfeer creëert in een compact en comfortabel formaat.

Je kunt ervoor kiezen om in je favoriete muziek op te gaan met actieve ruisonderdrukking of je kunt je bewust blijven van je omgeving met de Social Mode; een scala aan geluidsinstellingen voor ieders voorkeur, zodat iedereen een plezierige luisterervaring heeft. PerL-oordopjes schakelen naadloos over tussen actieve ruisonderdrukking om totaal op te kunnen gaan in de muziek en een Social Mode waarmee je bewust blijft van je omgeving. De PerL Pro-oordopjes bieden een verbeterde ervaring met instelbare actieve ruisonderdrukking, een functie die ruisonderdrukking optimaliseert op basis van je omgeving en de pasvorm van je oordopjes als je in beweging bent.

De PerL Pro-oordopjes zijn ook voorzien van de meerpuntsfunctie, waarmee luisteraars met twee apparaten tegelijk verbinding kunnen maken, zodat je niets mist als je overschakelt van muziek op je computer naar een inkomend gesprek op je telefoon en weer teruggaat naar je computer als het gesprek is beëindigd. De accu van de PerL-oordopjes gaat lang mee. Het PerL-model biedt een accuduur tot zes uur 1 per oplaadbeurt, die tot 18 uur 2 wordt verlengd met de case, terwijl de PerL Pro een accu heeft die tot acht uur 1 meegaat per oplaadbeurt en wordt verlengd tot 24 uur 2 met de draadloze oplaadcase. Ervaar de oordopjes die het beste functioneren met spraakoproepen van hoge kwaliteit, weer- en zweetbestendigheid (IPX4- classificatie), aanpasbare aanraakbediening op de oordopjes en verschillende accessoires.

Denon PerL en PerL Pro zijn verkrijgbaar voor respectievelijk €199 en €349.