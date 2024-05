De nieuwe geïntegreerde versterkers van Esoteric gooien hoge ogen en dat geldt tevens voor de voeding en master clock upgrades die in de 01&02 en 05 series sinds kort beschikbaar zijn. Een ervaring die je niets snel ondergaat is er één met een Esoteric Grandioso systeem, met als middelpunt de Grandioso T1 draaitafel.

iEar’ invites: Esoteric & Vivid Audio

Luistersessies – iEar’ | Tilburg – 24 & 25 mei

Esoteric

Het Japanse electronica merk Esoteric is een internationaal geroemde naam, zowel bij de high-end audio enthousiast als de ware muziekliefhebber. De ontwerpers achter Esoteric hebben het juiste recept gevonden om hun audioproducten echt én mooi te laten klinken. Sinds de oprichting in 1953 hebben ze zich als doel gesteld State of The Art producten te maken die garant staan voor pure muziek en niets anders dan dat.

In samenwerking met importeur Terrason Audio, die de demonstraties zullen evrzorgen, maak je tijdens de luistersessies enerzijds kennis met de producten uit de 01&02 en 05 series. Aandacht zal er zijn voor de sublieme N-05XD streamer, de nieuwe Esoteric F-01 pure Klasse A geintegreerde versterker en de diverse voedingupgrades die er in deze lijnen sinds kort beschikbaar zijn. Anderzijds zal er een Esoteric Grandioso systeem gedemonstreerd worden, aan absoluut topsysteem, met de Grandioso T1 draaitafel als middelpunt.

Vivid Audio

Vivid Audio is een fabrikant van innovatieve, toonaangevende, high-end luidsprekers. In hun producten hoor je de compromisloze ontwerpbenadering terug. Vivd Audio luidsprekers realiseren een niet te vergeten luisterervaring door het gebruik van zelfontwikkelde én geproduceerde luidspreker drivers, filters en luidsprekerkasten. Daarmee hoort Vivid Audio bij een zeer selecte groep van fabrikanten. Het oog wordt ook niet vergeten: elke kast is uitgevoerd in een luxe metaal- of parelmoerlak, die met de hand wordt gepolitoerd om de diepe glans echt te laten schitteren. Hoofdontwerper van de Vivid Audio is Laurens Dickie, ontwerper van de iconische Bowers & Wilkins Nautilus luidspreker.

Voor de luistersessies zal een luidsprekers uit de Vivid Audio Kaya serie worden gebruikt voor de Esoteric 01&02 en 05 serie demonstratie, terwijl een topmodel uit de Vivid Giya serie wordt gebruikt voor de demonstratie van het Esoteric Grandioso systeem.

iEar’ invites: Esoteric & Vivid Audio

Graag nodigt iEar’ je uit voor deze Esoteric ervaring ondersteund door Vivid audio luidsprekers op vrijdag 24 mei (sessies om 14:00 en 19:00 uur) en zaterdag 25 mei (sessies om 11:00 uur en 14:30 uur) bij iEar’ in Tilburg. Elke sessie duurt ca. 2 uur. Wil je erbij zijn? Vul dan hier het aanmeldformulier in.