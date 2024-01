Streamingtips #3 – The Creator, True Detective en American Nightmare

True Detective (HBO Max)

True Detective is een enorm sterke serie en we hebben heel lang moeten wachten op het vierde seizoen. In deze reeks is elk seizoen een andere sterrencast aan bod om moorden op te lossen. In dit nieuwe seizoen is het aan Jodie Foster om de hoofdrol te spelen en in een duo zit met Kali Reis. Ze zouden te maken krijgen de verdwijning van acht medewerkers van een onderzoeksstation in Alaska. Er liggen echter ‘waarheden onder het ijs’ die de dames zullen laten rillen.