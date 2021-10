Nespresso laat je koffie bestellen via de Google Assistent

Beoordeling Nespresso Vertuo

Bij koffie en de apparaten waarmee je de koffie zet, is het belangrijk dat er opties zijn. Iedereen vindt z'n koffie op een andere manier lekker, dus is het goed om te zien dat Nespresso nu ook in Nederland een ander model aanbiedt waarmee je grotere koppen zet en dezelfde Nespresso-smaak kunt krijgen. Eén van de meest belangrijke aspecten is dat de Nespresso Vertuo heel toegankelijk is en dat je binnen no-time met een grote mok koffie op de bank zit. Bovendien hoef je zelf niets in te stellen en wordt alles geregeld met een druk op de knop.