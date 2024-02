FUJIFILM introduceert de FUJIFILM X100VI

De X100VI is een zesde generatie model binnen de X100 Serie. De camera behoudt zijn ontwerp en het kleine formaat van de behuizing. Daarnaast is het uitgerust met de nieuwste 40,2 megapixel X-Trans CMOS 5 HR sensor en de snelle X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor.

Nieuw voor de X100 serie is dat de X100VI is uitgerust met een speciaal voor deze camera ontwikkeld ingebouwd beeldstabilisatiesysteem (IBIS). Het kan handbewegingen tot maar liefst 6-stops onderdrukken, terwijl de kenmerkende compacte omvang van de behuizing en zijn lage gewicht behouden zijn gebleven. Het gewicht is slechts met enkele grammen toegenomen ten opzichte van het voorgaande model.

Ter viering van het 90-jarige jubileum van FUJIFILM in 2024, introduceert FUJIFILM een gelimiteerde uitgave van de X100VI. Deze speciale en unieke versie zal in een gelimiteerde oplage van slechts 1.934 exemplaren beschikbaar zijn. Deze speciale editie van de X100VI wordt gepresenteerd in een unieke verpakking, inclusief een speciale draagriem, een zachte ontspanknop en historische kaarten. De camerabody is voorzien van het bedrijfslogo van FUJIFILM zoals gebruikt bij de oprichting in 1934, samen met een uniek serienummer.

Productkenmerken

Uitgerust met de X-Trans CMOS 5 HR en X-Processor 5 voor het leveren van beelden in hoge kwaliteit en met hoge prestaties

De X100VI is uitgerust met een backside-illuminated X-Trans CMOS 5 HR beeldsensor die voorzien is van 40,2 Megapixels. De sensor heeft een indrukwekkende opbouw van de pixels, waardoor deze meer licht kan ‘vangen’ ten opzichte van voorgaande modellen uit de X100 Serie. Als laagste natuurlijke ISO-waarde kan nu standaard gekozen worden voor ISO 125. Dit is een instelling die in het voorgaande model enkel beschikbaar was als ‘uitgebreide optie’.

In combinatie met het 23mmF2.0 objectief is de X100VI geschikt om te gebruiken met sensoren van een uitzonderlijk hoge resolutie. Daarmee levert de X100VI scherpe beelden met een uitzonderlijk hoog detailniveau. De X100VI is voorzien van in totaal 20 verschillende modi voor Filmsimulatie, inclusief de nieuwe “REALA ACE” optie. De “REALA ACE” modus biedt een getrouwe kleurreproductie en hoge-contrast tonaliteit. Daarmee is deze filmsimulatie geschikt voor een groot scala aan onderwerpen en situaties.

De camera beschikt verder over een indrukwekkend autofocus algoritme voor het betrouwbaar verkrijgen van scherpte op bewegende onderwerpen en tijdens het maken van continu-opnames. Dit algoritme zorgt ervoor dat er een zeer nauwkeurige voorspelling kan worden gemaakt op basis van afstand en waar het onderwerp zich op welk moment binnen het beeldkader zal bevinden. De X100VI is ook uitgerust met onderwerpdetectie AF, zoals we die al kennen in camera’s die al beschikken over de X-Processor 5 beeldverwerkingsprocessor. Hierdoor is de camera in staat om een breed scala aan onderwerpen nauwkeurig te volgen. Dit systeem is gebaseerd op deep-learning AI-technologie en herkent dieren, vogels, auto’s, motoren, fietsen, vliegtuigen, treinen, insecten en drones.

Verbeterde prestaties om de mogelijkheden voor het maken van opnames verder uit te breiden

De X100VI is de eerste camera in de X100 Serie die beschikt over een 5-assige, in-body beeldstabilisatiefunctie met onderdrukking van bewegingsonscherpte tot 6,0 stops. Dit nieuw ontwikkelde systeem zorgt voor een lichte toename in gewicht en grootte. Het design is gelijk gebleven in vergelijking met eerdere modellen uit de X100 Serie. Ondanks de toevoeging van ingebouwde beeldstabilisatie is het gelukt om de behuizing zeer klein en compact te houden, zodat de camera nog steeds eenvoudig mee te nemen is.

De “Advanced Hybrid Viewfinder” stelt de gebruiker in staat vrij te schakelen tussen de optische zoeker (OVF), de elektronische zoeker (EVF) en de elektronische rangefinder zoeker (ERF). De rangefinder stijl die zo kenmerkend is voor de X100 Serie (waarbij de zoeker aan de linkerzijde van de camera is geplaatst), is behouden gebleven. De EVF is uitgerust met een hoge resolutie OLED-paneel met 3,69 miljoen punten, wat de kijkervaring versterkt, waardoor het lijkt alsof je door een optische zoeker kijkt.

De “Electronic Range Finder” (ERF) functie laat tegelijkertijd een kleine EVF (elektronisch beeld) zien op de OVF (optische zoeker), waardoor de fotograaf het onderwerp in de OVF kan vastleggen. De kleine EVF kan het gebied waarop scherp wordt gesteld vergroot weergeven, waardoor de mogelijkheden van de zoeker toenemen. De ERF-functie is zeer handig voor snapshots en het fotograferen van alledaagse dingen.

Voor het eerst in de X100 Serie is de X100VI in staat om tot 6.2K/30P filmopnames te maken. De camera is ook uitgerust met een tracking AF-functie tijdens filmopnames. Hierdoor kan er met deze camera ook hoogwaardige content worden gemaakt.

De X100VI ondersteunt verder Frame.io Camera to Cloud. Hiervoor zijn geen extra accessoires nodig. De camera stelt gebruikers in staat draadloos te verbinden met een actieve internetverbinding. Aanmelden bij Frame.io gaat automatisch, waarna foto’s en video’s direct na de opnames kunnen worden geüpload. Zo kan het workflowproces van opname tot finale bewerking aanzienlijk worden versneld.

Baanbrekend en stijlvol ontwerp

Net als bij het voorgaande (X100V) model, wordt aluminium gebruikt voor de bovenplaat en andere delen van de X100VI body. Het aluminium wordt geperst en bewerkt om scherpe randen te voorkomen. Het oppervlak wordt verder fijn gestraald voor een gladde textuur. Bovendien wordt geanodiseerd aluminium gebruikt op het oppervlak om een hoogwaardige uitstraling te bieden.

Het ultradunne kantelbare LCD-scherm van de X100VI kan volledig vlak worden opgeborgen. Dit ontwerp is overgenomen van de X100V. Het stijlvolle, geïntegreerde ontwerp van de behuizing maakt een verscheidenheid aan opnamestijlen mogelijk. Van hoge tot lage hoeken. De snelle en eenvoudige bediening van het touchscreen van de X100VI maken het bedienen van de camera functioneel en prettig.

De vorm van de grip is nauwkeurig getest om precies het juiste gevoel te geven. De knoppen aan de achterzijde van de X100VI zijn verplaatst naar een positie die het makkelijker maakt om de camera te bedienen met de rechterhand. Hierdoor is het nu nog comfortabeler om te fotograferen terwijl door de zoeker wordt gekeken.

Verschillende accessoires voor nog meer mogelijkheden

De behuizing van de X100VI is weerbestendig wanneer gebruik wordt gemaakt van de optionele AR-X100 adapterring en het PRF-49 beschermfilter. Dit stelt de gebruiker in staat om door te gaan met het maken van opnames onder uitdagende weersomstandigheden.

De optionele LH-X100 zonnekap van Fujifilm is ook compatibel met de X100VI. Deze zonnekap is licht van gewicht en met precisie vervaardigt uit bewerkt metaal. De zonnekap is slim ontworpen om het zichtveld niet te blokkeren wanneer er door de zoeker wordt gekeken.

Twee verschillende conversieobjectieven stellen de gebruiker in staat de brandpuntsafstand te wijzigen zonder de optische prestaties van de X100VI te veranderen. Door gebruik te maken van een conversielens kan het fotografische zichtveld worden verbeterd.

Groothoek conversieobjectief (WCL-X100 II)

WCL-X100 II is een speciale groothoek conversielens die de vaste brandpuntsafstand vermenigvuldigt met ongeveer 0,8x, waardoor deze wordt omgezet naar 28mm (35mm formaat equivalent). Tele-conversielens (TCL-X100 II)

TCL-X100 II is een speciale tele-conversielens die het zichtveld verkleint door de vaste brandpuntsafstand te vermenigvuldigen met ongeveer 1,4x waardoor deze wordt omgezet naar 50mm (35mm formaat equivalent).

Verder is een afzonderlijk aangeboden LC-X100V (echt) lederen paraattas aan het assortiment toegevoegd. Deze paraattas geeft de X100VI een luxueuze uitstraling. De geheugenkaart en batterij kunnen daarbij worden gewisseld en verwijderd zonder de camera uit deze paraattas te halen.

Beschikbaarheid

De FUJIFILM X100VI is vanaf eind februari beschikbaar voor een adviesprijs van 1.799,- euro.