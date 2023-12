WiZ introduceert slimme buitenwandlamp met camera

Signify lanceert vandaag een een slimme buitenwandlamp met camera als uitbreiding op het WiZ Home Monitoring-systeem dat eerder dit jaar werd aangekondigd. Het systeem combineert slimme verlichting, een camera en bewegingsdetectie.

Wanneer er beweging wordt gedetecteerd gaat het licht van deze weerbestendige camera aan. Je ontvangt meldingen op je telefoon wanneer er beweging wordt gedetecteerd en je kan hier direct op reageren door met de persoon te spreken via de terugspreekfunctie, al je lichten aan te zetten of een stil lichtalarm te activeren. Ook in het donker kan je een oogje in het zeil houden dankzij de infraroodverlichting van de camera. Met de liveweergave van de camera blijf je altijd en overal op de hoogte over wat er rond je huis gebeurt.

De buitenlamp kan je koppelen met de andere producten in het WiZ ecosysteem. Dankzij de kijkhoek van 120 graden heeft deze camera een breed gezichtsveld waarin jij kunt zien wat er zich voor je deur of in de tuin afspeelt. De stand van de camera is makkelijk aan te passen, zodat je altijd een duidelijk zicht kan krijgen op het gebied dat je wilt bewaken.

De camera is speciaal ontworpen voor buitengebruik en is dus bestand tegen alle weertypes: zomerse hitte, winterse kou of regenachtige dagen in het voor- of najaar vormen allemaal geen enkel probleem voor de WiZ outdoor camera.

De WiZ buitenwandlamp met geïntegreerde camera is vanaf nu beschikbaar voor een prijs van 199,99 euro.