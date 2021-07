Amazon Alexa heeft nu ook een mannelijke stem: Ziggy

Amazon Alexa heeft al diverse stemmen toegevoegd van bekende mensen als Samuel L. Jackson, Shaquille O’Neal en Melissa McCarthy, maar deze zijn beperkt tot enkele veelgebruikte commando’s. De echte Alexa-stem is vrouwelijk en tot op heden was er geen mogelijkheid om een mannelijke stem te selecteren. Dit in tegenstelling tot Google Assistant waar je diverse stemmen kunt selecteren. Daar is nu dus verandering in gekomen met Ziggy.

En ja, je kan ook het woord om Alexa te activeren veranderen in de app tot Ziggy, zoals de mannelijke stem genoemd wordt. Je kunt de stem trouwens gemakkelijk veranderen met een stemcommando. Zeg: ‘Alexa, change your voice’ en Ziggy is voortaan je nieuwe mannelijke stem. Wil je toch liever de vrouwelijke stem blijven houden? Zeg nog een keer ‘Alexa, change your voice’ en de vertrouwde stem is weer terug.

Ziggy werkt ook in Nederland

Officieel is Ziggy alleen in de Verenigde Staten uitgerold, maar hier bleek het ook prima te werken. Het filmpje hierboven geeft je een korte preview hoe de nieuwe stem precies klinkt.

Officieel spreekt Amazon Alexa geen Nederlands, dus je moet het Duits of Engels gebruiken om de stemassistent te bedienen. Onlangs hebben we een gids geschreven hoe nuttig de stemassistent van Amazon nu eigenlijk precies is in Nederland. Lees er alles over in Amazon Alexa in Nederland gebruiken.