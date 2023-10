Review: GoldenEar T66 – Kamervullende passie

Rood kan ook

De T66 die we in deze review bekijken werd voor het eerst gesignaleerd op de High End-beurs in München. Nu ja, strikt genomen waren ze al iets eerder te zien op de Amerikaanse Axpona, maar voor de Europese pers was de Beierse show de echte introductie. Bijna schokkend daarbij was dat er gedemonstreerd werd met een paar luidsprekers die voor een keer niet in een glanzend zwart werden afgewerkt. Zo’n pianolakafwerking is immers echt iets van het merk. In navolging van Henry Ford’s adagium dat ‘elke kleur kan als het maar zwart is’, weigerde GoldenEar altijd halsstarrig andere kleuropties aan te bieden (al werd er achter de schermen wel geëxperimenteerd met andere tinten, horen we). De zwarte laklaag was echt iets dat bij het merk hoorde.

Maar in München zagen we de T66 in een prachtige rode metaalkleur die bovendien echt op de markt zal komen. Dat laatste moeten we er wel bijzeggen; het komt wel eens voor dat dergelijke demotoestellen uitgedost zijn in een opvallende kleur die niet gecommercialiseerd wordt. Dat is hier niet het geval, al zullen de rode T66’s wat later in de winkels liggen. Deze Santa Barbara Red kost ook iets meer (7.299 euro/paar). Maar geen vrees: je kunt ze uiteraard nog krijgen met een zwarte glanslak.

De nieuwe weelderige kleur is fraai, maar niet het belangrijkste aan de speaker. Boeiender is dat de T66 de eerste nieuwe speaker wordt die helemaal in de schoot van AudioQuest werd ontwikkeld. Dat is wel bijzonder, want het is daarmee de eerste GoldenEar die niet door Sandy Gross werd ontworpen. Binnen het aanbod van GoldenEar zal de T66 de Triton Two+ opvolgen. Hoewel er officieel geen informatie beschikbaar is over andere modellen, lijkt het wel logisch dat er op termijn nog andere T-modellen opduiken om de verschillende andere Tritons te vervangen. Dat is nog even afwachten.