Videofilm het rijke geestelijk leven: Basilieken, kathedralen en domkerken

Magnifieke basilieken, kathedralen en domkerken zijn op vele plaatsen te vinden. Wij noemen onder andere de Basiliek van Oudenbosch, de domkerken in Utrecht, den Bosch en Keulen en de prachtige kerken in Maastricht, Amsterdam, Haarlem, Delft, Leiden, Nijmegen en Breda.

Indrukwekkende architectuur

Kerken zijn ronduit grootste onderwerpen. Dit zowel qua architectuur en ruimte als interne aankleding. Groot en toch alles in beeld vormt meteen een uitdaging voor de videofilmer. Met een standaard-groothoekobjectief kom je er vaak niet. Zelfs een 24mm objectief is al regelmatig te klein. Bezitters van hybride systeemcamera’s met verwisselbare objectieven zijn in het voordeel. Wij kwamen in de praktijk goed uit met supergroothoeken van 14-20mm. Helemaal indrukwekkend was bijvoorbeeld de Fujinon 8mm (12 mm kleinbeeld) die geheel zonder vervorming afbeeldt.

Het mag ook in een ander opnameperspectief. Van beneden naar boven met de kikvorsvariant. En als een vogel van boven naar beneden. Verder zijn er ook torens die je met de videocamera kunt beklimmen met als beloning een fantastisch uitzicht.

Details

Basilieken, kathedralen en domkerken zitten barstensvol met de meest mooie en emotie opwekkende details. Daar komt de lichte tot matige telelens goed bij van pas. Van doopvond en biechtstoel tot de glas in loodramen, beelden, ornamenten, tapijten, het orgel en natuurlijk de relikwieën. Elk vertelt zijn eigen verhaal en heeft zo’n zijn betekenis plus geschiedenis. Maak gebruik van eventuele rondleidingen om de betekenis en historie te doorgronden.

Lichtval en belichting

Dat kan een lastige zijn. Regelmatig is er op zich wel afdoende licht doch schaduwen en hoge lichten vereisen een breed dynamisch ISO-bereik. Glas in lood kan al snel overstraald worden. En bij sfeervol kaarslicht kan de opname wel wat gain gebruiken. Spelen met de lichtval geeft attractieve en sfeervolle beelden.

Dwalen door de kerk

Kerkgebouwen lenen zich goed om daar met de videocamera doorheen te dwalen en gaandeweg te verkennen. Je kunt op eigen initiatief gaan ronddwalen en religieus filmisch ontdekken. Maar er zijn regelmatig ook routes en toeren uitgezet.

Laat je vooraf goed informeren over wat er allemaal te vinden valt. Bijvoorbeeld wat bevindt zich allemaal in de schatkamer. Ook zijn er nogal eens catacomben. En wie liggen er als bekende vaderlandse figuren allemaal in de kerk begraven? Dwaal behalve in ook eens om de kerk. Dat plaatst het gebouw in het landschap of stadsgezicht.

Rijke historie

De geschiedenis van basilieken, kathedralen en domkerken gaat vaak ver terug. Zelfs tot diep in de middelwelen tot de eerste jaren omtrent het begin van onze jaartelling. Regelmatig valt deze geschiedenis te zien in meerdere bouwfasen en lagen. In de schatkamer en bibliotheek vindt je ook veel over het historisch verleden. Vergeet natuurlijk de relikwieën, openbaringen/verschijningen en mystieke voorwerpen niet.

Diensten en gebeurtenissen

Leven in de kerk krijg je op verschillende wijzen. Vanzelfsprekend zijn de missen (toestemming vragen voor opname), vieringen, koren en het orgelspel. Heel indrukwekkend kan het luiden van de klokken zijn. Zorg bij de audio voor de juiste opnameapparatuur en een passend volume. Andere interessante levendige gebeurtenissen zijn trouwen, communie, dopen, processies en kerststallen.

Kerk-tv

De afgelopen jaren worden steeds meer kerkdiensten live uitgezonden via kerk-tv. Dat valt eenvoudig te realiseren met enkele camera’s en (richt-)microfoons gekoppeld aan een AV-mixer met netwerk-connectiviteit. Bijvoorbeeld een Atem Mini.

Basilieken, kathedralen en domkerken vormen echt een veelzijdig, fascinerend en religieus boeiend onderwerp. Niet snel aan gedacht maar beslist toch een keer doen. Informeer vooraf of er beperkingen zijn wat betreft videofilmen.