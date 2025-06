Fairphone Gen 6 zet nieuwe stap in wereld duurzame smartphones

In thuisstad Amsterdam werd de lancering van de nieuwe Fairphone Gen 6 groots gevierd. Het nieuwe toestel is dit keer een stukje kleiner met een oled-scherm van 6,31-inch en een verversingssnelheid van 120Hz. De processor is dit jaar een stukje sneller met de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 en het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het bedrijf spreekt over een dynamische 50MP-camera aan boord en een selfiecamera van 32 megapixel.

Waar het bij Fairphone natuurlijk pas echt om gaat is de duurzaamheid. Met twaalf gemakkelijk te vervangen onderdelen kunnen eigenaren zelf aan de slag met een schroevendraaier om onderdelen te wisselen of accessoires toe te voegen. Van batterij en scherm tot camera en USB-poort – elk onderdeel is ontworpen met oog voor gebruiksgemak en een lange levensduur. Het nieuwe accessoiresysteem klikt stevig vast dankzij een slim mechanisme, zonder dat het toestel dikker of zwaarder wordt. De afneembare achterkant is met slechts twee schroeven aan de achterkant bevestigd en maakt het verwisselen van accessoires eenvoudig, en biedt ruimte voor vingerlussen, polsbandjes en kaarthouders. Het doel is maximale functionaliteit, optimaal materiaalgebruik en een smartphone die de eigenaar zelf samen kan stellen. Het toestel is gemaakt van 14 materialen die eerlijk zijn gewonnen of gerecycled, zoals kobalt, wolfraam, zilver en goud, maar ook gerecycled aluminium, koper, staal, zeldzame aardmetalen, indium, magnesium, nikkel, tin, zink en meer dan 93% PCR-gerecycled plastic.

Je kunt sowieso wel even vooruit met de Fairphone Gen 6, want je krijgt vijf jaar garantie en maar liefst 8 jaar software-updates. Gorilla Glass 7i en IP55 moeten zorgen voor de bescherming. Een extra fysieke knop denkt aan het mentale welzijn van de gebruiker. Eén druk hierop brengt de smartphone naar een minimalistische modus om afleiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Prijs en beschikbaarheid

De adviesprijs van de Fairphone Gen 6 is 599 euro.