SwitchBot geeft 45 producten ondersteuning voor Home Assistant

SwitchBot gaat vol inzetten op het open source smarthomeplatform Home Assistant. De fabrikant maakt ruim 45 producten, verdeeld over drie categorieën, gereed voor integratie met het smarthomeplatform. Je kunt SwitchBot-apparaten straks integreren via plug-ins of via third-party verbindingen. Het verschilt per product hoe de integratie eruit komt te zien, maar denk aan een serie producten via bluetooth, via de cloud of via de smarthomestandaard Matter.

Via bluetooth zijn dat onder andere de SwitchBot Bot, Curtain en Lock, de zogenaamde retrofit-producten. Via cloud-integratie (via een SwitchBot Hub en de cloud) en de openbare SwitchBot API komen er meer producten naar Home Assistant via cloud-integratie. Via Matter naar Home Assistant gaat het om onder andere robotstofzuigers K10+, K10+ Pro, S1 en S1 Plus en de Meter Pro. Sommige producten zijn zowel via bluetooth, de cloud als Matter te verbinden.

Een volledige lijst met alle producten die geschikt gemaakt zijn of gemaakt gaan worden voor Home Assistant vind je op de website van SwitchBot. In de eerste helft van dit jaar moet de integratie van alle genoemde producten klaar zijn.