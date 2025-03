Foscam presenteert PD5 en BP4 beveiligingscamera’s

Foscam heeft vandaag twee nieuwe beveiligingscamera’s gepresenteerd, namelijk de PD5 en de BP4. Beide modellen zijn beveiligingscamera’s voor buiten.

Dit is de Foscam PD5

De Foscam PD5 is een pan en tilt beveiligingscamera met een 3K-resolutie (vijf megapixel). Pan en tilt wil zeggen dat de camera helemaal rond kan draaien en kan kantelen, om zo alles goed te kunnen zien. Ook beschikt deze camera over auto tracking, waarbij ongewenste bezoekers automatisch gevolgd worden. Dit model ondersteunt dual-band WiFi (zowel 2.4 GHz als 5 GHz) en WiFi 6. De PD5 beschikt ook over slimme detectie met AI-persoons- en voertuigdetectie en een licht- en geluidalarm. Opnames kunnen lokaal opgeslagen worden op een micro-sd-kaartje van maximaal 256 GB. Ook is er ondersteuning voor cloud-opnames, Alexa en Google Home.

Dit is de Foscam BP4

De Foscam BP4 is een draadloze camera met ingebouwde accu van 10.000 mAh. In combinatie met het meegeleverde zonnepaneel van 5W hoef je in principe nooit meer op te laden. De camera is IP66 gecertificeerd en dus weerbestendig. Dit model heeft een 2K-resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels. De camera beschikt verder over gekleurde nachtvisie, een licht- en geluidalarm, detectie van beweging en mensen, tweewegcommunicatie en ondersteuning voor Google Home en Alexa. Beelden opslaan kan op een micro-sd-kaartje van maximaal 256 GB of via de cloud.

Prijs en beschikbaarheid

De Foscam PD5 heeft een adviesprijs van 99,95 euro. De prijs van de BP4 is 109,95 euro. Beide modellen zijn per direct verkrijgbaar via de website van Foscam.