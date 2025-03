Silvia Overgaauw

“Fijn dat je er bent Werner en laten we na jouw kop thee eerst even een rondje winkel doen. Je bent hier al vaker geweest, maar zoals je weet is een onderneming altijd in beweging.” Terwijl we de verschillende etages doorlopen gaat Silvia mij voor en terwijl we praten komen we bij een aantal wat grotere maar wel hele fraaie luidsprekers in de winkel. “Er wordt door serieuze speakermerken steeds meer aan het design gedacht. Dus terwijl luidsprekers tegenwoordig zelfs van mannen wel kleiner mogen, zegt de vrouwelijke wederhelft sneller dat het juist oké is. Geweldig toch, dat geeft juist meer ruimte om te kiezen wat bij je past. Meer dan ooit wordt er door fabrikanten namelijk rekening gehouden met de vorm, materiaalkeuze en kleurstelling.” Silvia’s betoog wordt voor even opgeschort door jongste dochter Fleur die zich voorstelt en het leuk blijkt te vinden om af en toe in de winkel te helpen. Niet veel later melden ook Teun van Esoteric en Masimo’s (o.a. Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, etc.) salesmanager Benelux Max zich. Waarbij laatstgenoemde in het linkerdeel van de winkel de nieuwe Marantz Horizon (draadloze luidspreker) display op begint te bouwen. Terwijl Max de ene na de andere Horizon (er zijn twee modellen in drie kleuren) uit hun verpakking haalt en op speciaal daarvoor vervaardigde Marantz sokkels plaatst, gaat de goedkeurend knikkende Silvia verder met ons gesprek: “Ik vind dit soort nieuwe producten en ontwikkelingen altijd ontzettend leuk.

Met name omdat we ons als audiobranche in moeten blijven spannen om aan de veranderende behoefte van het publiek te voldoen. De Horizon is een mooi voorbeeld van zo’n actuele aanvulling op het maatwerk. Werkzaamheden die we al sinds jaar en dag aangaande het samenstellen van mooie hifi-installaties en speakers in allerlei kleuren, kwaliteiten en maatvoeringen uitvoeren. Zo hebben we onlangs ook de nieuwe DALI Epikore serie na een interessant en leerzaam fabrieksbezoek met liefde toegevoegd. Dus ook voor degenen die een hifi-installatie willen samenstellen in het midden tot high-end segment, zal zich hier kunnen laven aan veel keuzevrijheid. En door onze lange traditie en ook omdat velen al meer dan 20 jaar bij ons werken, hebben wij enorm veel expertise op dit gebied en is er ook vanuit een bestaande situatie heel veel mogelijk. Onze High End ruimte is trouwens niet meteen zichtbaar. Hiervoor wordt u meegenomen naar een aparte maar bijzonder ruim en licht opgezette ruimte. Maar ook voor de meer moderne stromingen zoals head-fi, draadloze speakers en alles-in-een systemen staan we volledig open. Dus van de Horizon naar de Model 10 van Marantz en alles ertussenin en meer. Er valt bij ons dus echt wat te kiezen.”