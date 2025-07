Review: Zendure thuisaccu’s – plug & play energie-opslag voor thuis

Specificaties en Features

De Zendure SolarFlow Hyper 2000 is het hart van het systeem, een krachtige hybride omvormer ontworpen om opgewekte zonne-energie efficiënt op te slaan en te beheren. Het apparaat kan direct zonnepanelen aansluiten en de energie doorgeven aan de gekoppelde batterijen en/of het huisnetwerk. De maximale input voor zonnepanelen is doorgaans 2000 Watt per Hyper 2000.

De AB2000S batterij heeft een capaciteit van 1.920 Wh. Belangrijk om te weten is dat de maximale output van de Hyper 2000 in Nederland begrensd is op 800 Watt, in lijn met de lokale regelgeving voor micro-omvormers en plug-and-play systemen. Dit is een cruciale specificatie die de hoeveelheid stroom beïnvloedt die het systeem gelijktijdig kan terugleveren aan het huis of het net. De Zendure thuisaccu’s beschikken over een automatische zelfopwarmfunctie bij lage temperaturen om optimale prestaties te garanderen, en er is een intern blussysteem aanwezig voor extra veiligheid. De AB2000S maakt gebruik van automotive-grade lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) batterijcellen, die bekend staan om hun lange levensduur. De batterijen hebben een levensduur van 6.000 cycli met behoud van 70% van de capaciteit daarna.

Zendure verkoopt ook een AB2000X batterij die nagenoeg hetzelfde is als de AB2000S. Het grootste verschil zit hem in het gewicht. De X-versie is iets lichter.

Prijzen (indicatief, kunnen variëren):