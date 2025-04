Husqvarna Automower maakt het gazon maaien nog eenvoudiger (ADV)

Installatie zonder referentiestation

De installatie zonder referentiestation biedt een flexibele benadering van gazononderhoud. Deze optie maakt gebruik van de Husqvarna Cloud om de positie van de robotmaaier te bepalen. De maaier ontvangt correctiegegevens via internet, waardoor een referentiestation overbodig is. Deze installatie is ideaal voor tuinen met een open hemel en goede internetdekking. Het biedt een eenvoudige en snelle installatie, zonder de noodzaak van extra hardware in de tuin. Bovendien kun je virtuele grenzen eenvoudig aanpassen via de Automower Connect-app, waardoor je maximale controle hebt over het maaigebied. Het is belangrijk op te merken dat deze optie een stabiele internetverbinding vereist (wifi of mobiel) en dat de nauwkeurigheid doorgaans iets minder is dan bij een installatie met referentiestation, meestal beter dan 5 cm. Om een goede werking te garanderen, moet de maaier goed zicht op de hemel hebben voor de ontvangst van satellietsignalen.

De keuze tussen een installatie met of zonder referentiestation hangt af van jouw specifieke behoeften en tuinomstandigheden. Als je maximale precisie en betrouwbaarheid wilt, zelfs in complexe tuinen, is een installatie met referentiestation de beste keuze. Als je echter een eenvoudige, flexibele en moderne installatie wilt en een tuin hebt met goede internetdekking, is een installatie zonder referentiestation een uitstekende optie. Overigens is het gebruik van de Cloud gratis (en dat zal altijd zo blijven!), alleen de plug-in voor EPOS is vereist. Kies je voor installatie met referentiestation dan dient de hardware hiervoor wel aangeschaft te worden.