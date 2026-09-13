Review: eufy Omni E35 – de beste middenklasse robotstofzuiger

Design en installatie

‘Is dit alles?’ Dat dacht ik de doos mocht ontvangen. Na enorme robotstofzuigers als de ECOVACS DEEBOT X12, MOVA V70 Ultra Complete en de eufy S2 kwam er dit keer een zeer compact doosje binnen. En inderdaad, de eufy Omni E35 is echt veel compacter dan de eerder genoemde modellen. Niet zozeer qua robotstofzuiger zelf, maar qua thuisstation. Deze dweil-robotstofzuiger neemt echt veel minder ruimte in beslag dan andere recente robotstofzuigers die we getest hebben. En toch missen we qua functies eigenlijk helemaal niets.

Qua design neemt de eufy Omni E35 het design van de eufy Omni E25 en E28 over. Dat betekent een design dat meer vierkant is in plaats van rond. Dat heeft een functie, want zo past dit model beter in hoekjes. Dit model maakt geen gebruik van de geavanceerdere 3D MatrixEye obstakeldetectie van de eufy S2 en dat betekent dat we weer een ‘ouderwetse’ LiDAR-koepel bovenop de robotstofzuiger zien . Dit is overigens niet de enige navigatiemethode, want AI See 3.0 met een RGB-camera met verlichting, sensoren en lasers vormen samen één geheel om effectief te kunnen navigeren. Onderop zien we duidelijk de brede dweilrol over bijna de gehele lengte van de robotstofzuiger en de twee roterende zijborstels (waarvan één uitschuifbaar) zitten. Het thuisstation is echt iets compleet nieuws. Zoals gezegd echt veel compacter en met een fraaie glanzende plaat voorop.

De installatie is precies wat we van eufy gewend zijn. Deze robotstofzuiger heb je binnen vijf minuten uitgepakt en klaar voor gebruik. Pak de robotstofzuiger uit en verwijder een aantal stickers en beschermingsplastic, pak het thuisstation uit, klik de oprijplank ervoor, plaats de robotstofzuiger in het thuisstation en steek de stekker in het stopcontact. Oh ja, tussendoor nog even water in het reservoir voor schoon water vullen en het meegeleverde schoonmaakmiddel in het reservoir onder de schoonwatertank plaatsen. Je bent echt zo klaar en de handige quick-start guide loodst je er anders zo doorheen.

De eufy-app wist de robotstofzuiger zelf al te herkennen. Even je wifi-netwerk en -wachtwoord invullen, een ruimte toewijzen (bij ons de keuken) en de nieuwste updates werden zelf al gedownload. Binnen 10 minuten konden we aan de slag met het huis in kaart brengen.