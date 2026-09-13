Review: eufy Omni E35 – de beste middenklasse robotstofzuiger

We testen regelmatig de nieuwste robotstofzuigers van eufy, onderdeel van Anker. Dit keer gaan we aan de slag met de nieuwe eufy Omni E35. Geen topmodel zoals de eerder geteste eufy S2, maar wel een dweil-robotstofzuiger die veel eigenschappen van het duurdere model overneemt. Voor 999 euro krijg je echt heel veel robotstofzuiger. Dat is natuurlijk erg veel geld, maar niet eens meer het high-end segment dat tegenwoordig makkelijk voor 1.500 euro of meer over de toonbank kan gaan. De eufy Omni E35 plaatsen we daarom in het duurdere middensegment. Alvast een tipje van de sluier: dit model presteert echt als een high-end topmodel.
Een robotstofzuiger uit het hoge middensegment dat het de high-end modellen echt heel moeilijk gaat maken? Maak kennis met de eufy Omni E35.
Dit is de eufy Omni E35
De eufy Omni E35 werd op 3 september aangekondigd tijdens de IFA 2026 in Berlijn, maar wij hadden dit model toen al twee weken in huis. Officieel is het niet zo high-end als de eufy S2, maar kunnen we de eufy Omni E35 zien als een directe opvolger van de eufy E25/E28. Tegelijkertijd neemt het heel veel eigenschappen over van de veel duurdere eufy S2. Denk aan de brede en uitschuifbare dweilrol met HydroJet 2.0-systeem, de uitschuifbare zijborstel, AeroTurbo 2.0 voor het efficiënter schoonmaken van tapijt, het alles-in-één thuisstation dat vrijwel al het werk uit handen neemt en kunstmatige intelligentie om obstakels te vermijden en zo effectief mogelijk te navigeren. Het leuk is dat de zuigkracht met 35.000 Pa zelfs hoger is dan de 30.000 Pa van het duurdere model (de eufy S2 had een adviesprijs bij lancering van 1.499 euro).
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook zaken waar de eufy S2 beter op scoort, zoals het electrolysewater, de geurcapsules, hogere drempels (4,2 centimeter tegenover 3 centimeter bij de eufy Omni E35) en vooral ook het design. De eufy S2 is echt een heel laag model en past daardoor perfect onder kasten waar de eufy Omni E35 echt een stuk forser en hoger is. Ook de navigatie is op papier geavanceerder bij de eufy S2 dan bij de eufy Omni E35. De eufy Omni E35 heeft een adviesprijs van 999 euro.
Design en installatie
‘Is dit alles?’ Dat dacht ik de doos mocht ontvangen. Na enorme robotstofzuigers als de ECOVACS DEEBOT X12, MOVA V70 Ultra Complete en de eufy S2 kwam er dit keer een zeer compact doosje binnen. En inderdaad, de eufy Omni E35 is echt veel compacter dan de eerder genoemde modellen. Niet zozeer qua robotstofzuiger zelf, maar qua thuisstation. Deze dweil-robotstofzuiger neemt echt veel minder ruimte in beslag dan andere recente robotstofzuigers die we getest hebben. En toch missen we qua functies eigenlijk helemaal niets.
Qua design neemt de eufy Omni E35 het design van de eufy Omni E25 en E28 over. Dat betekent een design dat meer vierkant is in plaats van rond. Dat heeft een functie, want zo past dit model beter in hoekjes. Dit model maakt geen gebruik van de geavanceerdere 3D MatrixEye obstakeldetectie van de eufy S2 en dat betekent dat we weer een ‘ouderwetse’ LiDAR-koepel bovenop de robotstofzuiger zien . Dit is overigens niet de enige navigatiemethode, want AI See 3.0 met een RGB-camera met verlichting, sensoren en lasers vormen samen één geheel om effectief te kunnen navigeren. Onderop zien we duidelijk de brede dweilrol over bijna de gehele lengte van de robotstofzuiger en de twee roterende zijborstels (waarvan één uitschuifbaar) zitten. Het thuisstation is echt iets compleet nieuws. Zoals gezegd echt veel compacter en met een fraaie glanzende plaat voorop.
De installatie is precies wat we van eufy gewend zijn. Deze robotstofzuiger heb je binnen vijf minuten uitgepakt en klaar voor gebruik. Pak de robotstofzuiger uit en verwijder een aantal stickers en beschermingsplastic, pak het thuisstation uit, klik de oprijplank ervoor, plaats de robotstofzuiger in het thuisstation en steek de stekker in het stopcontact. Oh ja, tussendoor nog even water in het reservoir voor schoon water vullen en het meegeleverde schoonmaakmiddel in het reservoir onder de schoonwatertank plaatsen. Je bent echt zo klaar en de handige quick-start guide loodst je er anders zo doorheen.
De eufy-app wist de robotstofzuiger zelf al te herkennen. Even je wifi-netwerk en -wachtwoord invullen, een ruimte toewijzen (bij ons de keuken) en de nieuwste updates werden zelf al gedownload. Binnen 10 minuten konden we aan de slag met het huis in kaart brengen.
Navigatie
Het huis in kaart brengen is tegenwoordig binnen een paar minuten gedaan, dus dat het ook dit keer weer zo vlot ging mag dan ook geen verrassing meer heten. Leuk is dat het tegenwoordig geen twee aparte handelingen meer zijn. Vroeger moest je het huis in kaart brengen waarna de robot terugkeerde naar het thuisstation en vervolgens kon je een schoonmaaksessie starten. Dit keer start de eufy Omni E35 direct zelf nadat het huis in kaart gebracht is. En een groot pluspunt voor eufy, want dit is de eerste keer in de historie van mijn robotstofzuigtestcarrière dat de kaart direct perfect is. Ik moet altijd wel iets wijzigen, een kamer anders toewijzen, een bepaalde grens verleggen of juist kamers toevoegen. Dit keer werd de hal met de gang, de keuken en de woonkamer direct perfect in kaart gebracht.
Ook na het huis in kaart brengen zien we dat de eufy Omni E35 gewoon heel goed en efficiënt door huis heen weet te rijden. De robotstofzuiger kiest vrijwel altijd de efficiëntste route. Per kamer wordt eerst de buitenste rand gedaan en vervolgens de binnenkant waar mogelijk in efficiënte banen. Niet alleen zie je dit model echt nauwelijks botsen, ook is deze robotstofzuiger echt razendsnel. Dit is de eerste robotstofzuiger die de benedenverdieping hier binnen een half uur weet schoon te maken (29 minuten). Ten opzichte van de eufy S2 is de eufy Omni E35 gemiddeld zes minuten sneller klaar met de benedenverdieping en ten opzichte van de ECOVACS DEEBOT X12 zelfs 15 minuten sneller. En is de kwaliteit dan minder? Absoluut niet. Qua navigatie scoort de eufy Omni E35 echt heel erg goed. Dit is qua route de meest efficiënte robotstofzuiger van dit moment. De obstakeldetectie is ook goed, maar net niet perfect. Kinderspeelgoed bleek een enkele keer een probleem te zijn, want daar bleek dit model gewoon overheen te rijden om vervolgens vast te zitten met de uitschuifbare zijborstel. Kasten, tafels en stoelpoten zijn geen probleem en de robotstofzuiger blijkt echt nauwelijks te botsen. Het lijkt daarom echt voorzichtig te zijn en mogelijk denk je dat dit wellicht extra tijd kost, maar niets is minder waar. Wel iets om rekening mee te houden: de eufy S2 is echt een stukje lager en kan daardoor beter onder kasten of de bank schoonmaken dan de eufy Omni E35.
Stofzuigen en dweilen
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het schoonmaakresultaat en aangezien de specificaties met AeroTurbo 2.0 en HydroJet 2.0 eigenlijk identiek zijn aan de eufy S2 zijn we heel benieuwd of we verschil kunnen ontdekken. Gelukkig staat de eufy S2 ook nog altijd paraat, dus is het een mooi moment om ze allebei een deel van de kamer te geven. De zuigkracht en de dweilkracht is bijzonder genoeg bij de eufy Omni E35 net iets hoger dan bij de high-end eufy S2 (35.000 Pa vs. 30.000 Pa en 16N vs. 15N druk voor het dweilen). We gooien de keuken vol met rommel en kijken welk model hier de beste prestatie levert. We zetten de instellingen zoveel mogelijk gelijk en geven beide modellen een eigen zone. De schoonmaakresultaten liggen hier heel dicht bij elkaar waarbij het ene model net iets beter stofzuigt en het andere model beter lijkt te dweilen.
Qua stofzuigen wint de eufy S2 het nipt, ondanks de lagere zuigkracht van dit high-end model. Grotere vuildeeltjes worden bij beide modellen moeiteloos opgezogen. Modder, zand en zelfs eventuele etensresten verdwijnen direct naar binnen waarbij de uitschuifbare zijborstel (alleen rechtsvoor) helpt om vuil van plinten te schuiven. Het verschil zit hem uiteindelijk in de kleine stofdeeltjes, zo kunnen we inzichtelijk maken met de groene laser van onze Dyson. Het verschil is minimaal, maar bij de eufy Omni E35 blijft er net een beetje meer kleine stofdeeltjes liggen dan bij de eufy S2. Op tapijt is het verschil lastig te zien, ondanks dat AeroTurbo 2.0 echt ontworpen is voor betere prestaties op hoogpolig tapijt tot maar liefst vijf centimeter. Omdat de eufy Omni E35 net wat beter navigeert en in efficiëntere banen over het tapijt rijdt dan de eufy S2 lijkt het net wat schoner, maar een nadere inspectie lijkt weinig verschil inzichtelijk te maken. Losse viezigheid wordt perfect meegenomen, maar een echt diepe reiniging van tapijt ontbreekt. Dat is nog altijd inherent bij robotstofzuigers.
Qua dweilen lijkt de eufy Omni E35 nipt in het voordeel. Dat komt met name door de grotere controle over de watertoevoer. Je kunt middels een slider van 0 tot 100 procent aangeven hoeveel water er gebruikt moet worden en zelfs bij 50 procent wordt het echt al goed nat, daar waar de eufy S2 standaard net wat droger dweilt (alhoewel dit ook instelbaar is, maar met grotere stappen). Etensresten als pastasaus of opgedroogde modder worden goed verwijderd, alhoewel echt hardnekkige vlekken voor een robotstofzuiger lastig blijft. Mooi meegenomen is uiteraard dat ook de goedkopere eufy Omni E35 gebruikmaakt van een uitschuifbare dweilrol. Hierdoor worden plinten echt heel goed meegenomen.
In gebruik
De eufy Omni E35 is bijna 500 euro goedkoper als we kijken naar de adviesprijs met de eufy S2, maar de verschillen zijn klein genoeg om hier nauwelijks verschil in te zien. In beide gevallen is het schoonmaakresultaat zeer goed te noemen. Je hebt wat minder geavanceerde opties als electrolysewater, de geurcapsules, hogere drempels (4,2 centimeter tegenover 3 centimeter bij de eufy Omni E35) en vooral ook het lagere design, maar in de praktijk ga je hier, afgezien van het lagere design voor onder kasten of de bank, niet veel van merken. Sterker nog, de ‘ouderwetse’ navigatie met LiDAR van de eufy Omni E35 blijkt efficiënter en beter dan de geavanceerdere navigatie van de eufy S2 en ook is dit model behoorlijk stil tijdens het schoonmaken.
Het thuisstation is zoals eerder al gezegd heel erg compact waardoor de eufy Omni E35 niet zo’n enorme unit in huis is. Toch zijn de waterbakken groot genoeg en beschikt het thuisstation over alle moderne functies die je van een robotstofzuiger mag verwachten. Dat betekent niet alleen het opladen van de E35, maar ook dat het thuisstation zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend is. Je hoeft dus eigenlijk niks te doen behalve af en toe water bijvullen in de tank voor schoon water en het vieze water leeggooien uit de vuilwatertank.
We hebben het nog niet over de app gehad, maar dat heeft eufy altijd prima op orde. Gebruik de app één keer en je weet precies waar je welke opties kunt vinden. Het merk heeft natuurlijk veel ervaring op het gebied van robotstofzuigers en dat is te zien. De gebruikservaring van de app is echt uitstekend. Ook de robotstofzuiger zelf werkt prima in de praktijk. We hebben geen onderhoud hoeven te verrichten tijdens de testperiode, dus dat loopt als een zonnetje. Afhankelijk van de hoeveelheid water die je gebruikt zijn de watertanks groot genoeg voor meerdere schoonmaakbeurten. Ook de batterij verdient een pluspunt. Tussendoor opladen is er niet bij in een gemiddeld huis, dus dat bespaart ook veel tijd. Is dan alles perfect bij deze robotstofzuiger? Net niet, maar het is een kleinigheidje. Een kleine ergernis is de LED-verlichting rond de LiDAR-koepel bovenop de robotstofzuiger. Deze brandt namelijk behoorlijk fel, ook in de avond wanneer de robotstofzuiger gewoon in het thuisstation staat. Ik heb geen mogelijkheid in de app gevonden om dit lampje minder fel te maken of uit te schakelen. Het lijkt me iets wat gemakkelijk via de app toegevoegd kan worden, dus hopelijk komt dat nog.
Conclusie
eufy heeft het voor elkaar gekregen om het eigen high-end model een veel minder interessante optie te maken. Waarom kiezen voor de eufy S2 als de veel goedkopere eufy Omni E35 ook bestaat? Het doet me wel een beetje pijn om te zeggen dat 999 euro tegenwoordig meer bij het middensegment hoort als het gaat om robotstofzuigers, maar dat is wel de realiteit. De eufy Omni E35 laat echter wel zien dat je geen 1500 euro hoeft uit te geven, want dit model presteert echt als een high-end robotstofzuiger. Misschien wat minder toeters en bellen dan de duurdere modellen, maar heb je nu echt meer nodig wanneer zowel de navigatie als de schoonmaakresultaten echt goed zijn? Volgens mij niet. De eufy Omni E35 is echt de beste middenklasse dweil-robotstofzuiger van dit moment die ook veel echte high-end modellen het nakijken geeft.
Beoordeling
eufy Omni E35
- Compact en fris design
- Uitschuifbare zijborstel en dweil
- Goede schoonmaakresultaten
- Maakt zeer snel én efficiënt schoon
- Navigatie van topniveau
- Overzichtelijke app
- Geeft veel high-end modellen het nakijken
- Mist echte geavanceerde functies
- LED-lampje koepel is te fel
Beoordeling eufy Omni E35
eufy heeft het voor elkaar gekregen om het eigen high-end model een veel minder interessante optie te maken. Waarom kiezen voor de eufy S2 als de veel goedkopere eufy Omni E35 ook bestaat? Het doet me wel een beetje pijn om te zeggen dat 999 euro tegenwoordig meer bij het middensegment hoort als het gaat om robotstofzuigers, maar dat is wel de realiteit. De eufy Omni E35 laat echter wel zien dat je geen 1500 euro hoeft uit te geven, want dit model presteert echt als een high-end robotstofzuiger. Misschien wat minder toeters en bellen dan de duurdere modellen, maar heb je nu echt meer nodig wanneer zowel de navigatie als de schoonmaakresultaten echt goed zijn? Volgens mij niet. De eufy Omni E35 is echt de beste middenklasse dweil-robotstofzuiger van dit moment die ook veel echte high-end modellen het nakijken geeft.
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